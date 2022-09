Oppo a lancé le F21 Pro et le F21 Pro 5G en avril, et la filiale indienne de la société a annoncé qu’elle présenterait bientôt la série F21s Pro avec le “1er appareil photo Microlens du segment”.

Oppo ne nous dit pas explicitement le nombre total de smartphones de la série F21s Pro, mais les teasers vidéo qu’il a partagés révèlent que la gamme comprendra les F21s Pro et F21s Pro 5G.

Le smartphone présenté dans les teasers est le F21s Pro puisque Oppo a déclaré que l’appareil photo Microlens ne serait disponible que sur le modèle 4G. Sur le F21 Pro, le Microlens était entouré d’Orbit Light, et le smartphone que nous voyons dans les teasers en a un, confirmant qu’il s’agit du F21s Pro puisque l’Orbit Light est nécessaire pour éclairer uniformément une zone lors de la prise de photos ou de vidéos avec jusqu’à Grossissement 30x.

L’Orbit Light alertera également les utilisateurs des appels entrants et des notifications d’application.

L’appareil photo Microlens est rejoint par un appareil photo principal de 64 MP, mais nous ne connaissons pas le but du troisième appareil photo. Il y a de fortes chances que ce soit un capteur de profondeur.

Le panneau arrière de l’Oppo F21s Pro sera doté du design Oppo Glow, et Oppo affirme que le verre qu’il a utilisé sur la coque arrière est résistant aux rayures et à l’eau.

L’Oppo F21s Pro, qui rappelle le F21 Pro, est confirmé avoir au moins deux options de couleur – Dawnlight Gold et Starlight Black. Mais nous ne savons pas s’il y aura une version avec le design Fibreglass-Leather comme le modèle F21 Pro Sunset Orange.









Oppo F21s Pro dans les couleurs Dawnlight Gold et Starlight Black

Plus de détails sur la série Oppo F21s Pro feront probablement surface dans les prochains jours. En attendant, vous pouvez lire notre revue Oppo F21 Pro ici et la revue du F21 Pro 5G ici pour en savoir plus à leur sujet.

Source 1, Source 2