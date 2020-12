Nous attendons trois nouveaux téléphones OnePlus 9 l’année prochaine, mais selon une fuite en provenance de Chine, aucun d’entre eux n’aurait de téléobjectif périscope. C’est la deuxième fois que nous entendons cela – la première fois en novembre, lorsque les premiers rendus basés sur la CAO des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont apparus en ligne.

Nous n’avons pas encore appris pourquoi OnePlus veut rester à l’écart de la solution que nous avons vue mise en œuvre par des concurrents tels que Samsung, Huawei et Xiaomi, ainsi que d’autres filiales de BBK Electronics comme Oppo, vivo et même Realme. Les attentes sont que le OnePlus 9 Pro aura deux modules de caméra proéminents, accompagnés de deux objectifs plus petits.











Rendus OnePlus 9 Pro

La surprise est encore plus grande puisque le OnePlus 8 Pro et l’Oppo Find X2 Pro sont essentiellement les mêmes téléphones, mais ce dernier avait un téléobjectif approprié avec un zoom optique 5x, tandis que le premier a été lancé avec un tireur à zoom 3x quelque peu daté. Nous nous attendions à ce que le OnePlus 9 Pro aborde ce problème, mais nous y sommes.

Espérons que OnePlus parviendra à rejoindre le train du battage médiatique des périscopes avant qu’il ne soit trop tard – la société trébuche déjà derrière son slogan «phare» et pourrait se retrouver à côté de LG, Sony et HTC – des géants autrefois puissants, maintenant juste une coquille d’eux-mêmes.

