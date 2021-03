OnePlus aime beaucoup parler de CMF – couleurs, matière, finition – quand il parle de nouveaux téléphones. C’est la philosophie de conception qui a permis à l’entreprise d’explorer toutes les nuances de bleu et de texture de verre qu’elle peut trouver au nom de perfectionner l’apparence et la convivialité d’un téléphone.

Historiquement, OnePlus a réussi à résoudre ce problème. Nous l’avons vu dans la finition en grès qui définissait le OnePlus One à un point tel que la société expédie toujours des étuis en grès pour d’autres téléphones. Il est présent dans le OnePlus Concept One de l’année dernière, une vitrine technologique pour le verre à changement de couleur qui peut rendre les objectifs des caméras presque invisibles. Même dans les produits phares récents de la société, le OnePlus 7 Pro reste un filigrane élevé pour le design phare d’Android et l’un de mes téléphones préférés jamais fabriqués.

Avec la série 9, OnePlus réussit beaucoup de choses – vous pouvez le découvrir dans mon examen du 9 Pro, ou le point de vue de mon collègue Chris sur le OnePlus 9 – mais pour la première fois depuis des années, CMF n’en fait pas partie.

Je n’ai pas vu toutes les finitions en personne – chaque téléphone est disponible en trois couleurs différentes – mais j’ai vu les deux finitions phares: Morning Mist sur le 9 Pro et Winter Mist sur le 9.

Les deux sont des conceptions en verre brillant et réfléchissant avec un dégradé légèrement brumeux allant de haut en bas – d’où le « brouillard ». C’est là que réside le premier problème: les finitions réfléchissantes attirent les empreintes digitales comme rien d’autre, ce qui signifie que votre nouveau téléphone élégant commence presque immédiatement à se maculer.







Dans le passé, OnePlus avait tendance à donner la priorité aux finitions mates et givrées qui évitent plus ou moins ce problème, mais la finition en miroir ici – pas aussi réfléchissante que l’Oppo Find X3 Pro, mais pas loin – est aussi brillante que possible.

On pourrait penser que cela pourrait aider que la moitié du téléphone soit embué, mais cela ne fait qu’empirer les choses. Les marques d’empreintes digitales tachées sur la moitié inférieure se fondent imperceptiblement dans la moitié supérieure intentionnellement embuée, de sorte que vous ne pouvez pas dire où l’une se termine et l’autre commence. Si vous ne polissez pas le téléphone à moins d’un pouce de sa durée de vie (typique pour une séance photo, pas dans la vie de tous les jours), le tout devient un désordre trouble.

Le OnePlus 9 standard s’en sort mieux avec ses teintes violettes. Il est loin d’être aussi dynamique que les finitions violettes avec lesquelles Samsung a commencé à jouer sur le Galaxy Z Flip, mais la subtile infusion de couleurs a ses charmes.







Le 9 Pro’s Morning Mist, quant à lui, n’offre guère plus que le gris terne d’un miroir de salle de bain embué. L’impression initiale est plus proche d’un téléphone à budget de 200 £ qu’un produit phare rampant sur un grand, ce qui entache quelque peu l’expérience de déballage.

Ce n’est pas seulement à quoi ressemble le téléphone. OnePlus a subtilement texturé son verre dans le passé pour rendre les téléphones à la fois plus doux et plus adhérents. C’est une partie subtile mais cruciale de la sensation de main d’un téléphone – quelque chose que l’année dernière, j’ai félicité le rival chinois Vivo pour son clou absolu.

Les 9 et 9 Pro se sentent comme … du verre. Verre ancien régulier. Un peu glissant et brillant, mais pas particulièrement agréable à tenir. Tout comme le gris terne, c’est une texture à laquelle je suis habitué à partir de téléphones plus abordables, mais pas le dernier et le meilleur de OnePlus.







Exemple concret: les mettre côte à côte, en se sentant seul, il est presque impossible de distinguer le 9 Pro du OnePlus Nord – un téléphone vieux d’un an et environ la moitié du prix. Cela parle bien du Nord – un téléphone qui dépasse certes son poids – mais il est inquiétant que le dernier produit phare de OnePlus partage plus de langage de conception avec la ligne budgétaire de l’entreprise que ses ancêtres phares.

Comme je l’ai dit, je n’ai vu le Mist se terminer qu’en personne, et peut-être que ce sont les ratés. En regardant les photos, le modèle Pine Green du 9 Pro ressemble certainement plus à ma rue, tandis que le Arctic Sky du 9 est plus proche du bleu OnePlus classique que nous connaissons et aimons tous. Mais mon Morning Mist 9 Pro est le premier téléphone OnePlus qui ressemble en quelque sorte meilleurs avec un étui.

Vous n’aurez peut-être même pas le choix que vous voulez, car OnePlus insiste toujours obstinément sur le verrouillage des configurations de RAM et de stockage à des finitions spécifiques. Vous voulez le 9 régulier avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage? Eh bien, si vous êtes au Royaume-Uni, vous feriez mieux d’apprendre à aimer ce violet, car c’est la seule option que vous avez.







Bien sûr, il n’y a rien de plus subjectif que le goût, alors ne laissez pas mes gémissements vous décourager si vous l’aimez. Vous obtiendrez toujours les meilleures spécifications, une charge rapide et une expérience de caméra améliorée – même si ce n’est pas tout à fait la transformation que certains auraient pu espérer de Hasselblad.

En regardant la trajectoire récente de l’entreprise, il est difficile de ne pas ressentir une certaine inquiétude quant au fait que la magie OnePlus distinctive pourrait être en voie de disparition. L’année dernière, OnePlus a fusionné ses départements de R&D avec Oppo et a publié deux spin-offs budgétaires Nord qui semblent certainement être des téléphones Oppo renommés, le tout avant le départ du co-fondateur de la société Carl Pei pour lancer sa nouvelle start-up Nothing.

Beaucoup de bruit a été fait en 2018 lorsque Google a discrètement supprimé le slogan non officiel « ne soyez pas méchant » de son code de conduite d’entreprise. À ce rythme, combien de temps avant que «Never Settle» ne partage son destin?