La série OnePlus 9 peut comporter des caméras Leica, a suggéré une nouvelle fuite. Les dernières informations arrivent quelques jours après que le PDG de OnePlus, Pete Lau, dans une interview, ait révélé que la société prévoyait d’améliorer le système de caméra des prochains smartphones. La série rumeur devrait inclure le OnePlus 9 vanille et une variante Pro, bien que certains rapports suggèrent également l’arrivée de OnePlus 9E. Le modèle vanille porterait trois caméras à l’arrière tandis que la variante Pro serait lancée avec une configuration de caméra arrière quad.

La dernière fuite a été partagée par un pronostiqueur qui s’appelle Teme sur Twitter. Il a même publié une liste qui comprend Huawei pour Leica ainsi que les téléphones OnePlus. Notamment, des images en direct montrant le OnePlus 9 sont apparues en ligne plus tôt cette semaine. Les images mettaient en évidence la configuration de la triple caméra arrière du téléphone, l’affichage perforé et l’option de couleur argentée. Les autres fonctionnalités présentées par les images en direct incluent le plateau SIM, le port USB-C et les deux haut-parleurs en bas – tandis que le bouton d’alimentation est sur le côté droit et que les bascules de volume sont présentes sur la gauche. La conception du matériel était conforme aux anciennes fuites qui ont indiqué que la configuration de la caméra arrière du OnePlus 9 comprendrait deux grands capteurs.

D’autres spécifications rumeurs du OnePlus 9 incluent la prise en charge de la 5G, un écran plat de 6,55 pouces avec résolution Full-HD +, Qualcomm Snapdragon 888 SoC, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne sans possibilité d’extension via des cartes microSD. Les spécifications du OnePlus 9 Pro restent pour la plupart peu claires, bien que les rapports suggèrent qu’il pourrait être livré avec quatre caméras à l’arrière. Plus tôt en novembre, un rapport avait suggéré que le OnePlus 9 vanille pourrait venir avec les numéros de modèle LE2110, LE2117 et LE2119 – suggérant trois modèles de stockage, alors que le modèle Pro porterait les numéros de modèle LE2120 et LE2127 – indiquant deux options de stockage.