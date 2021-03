Maintenant, cela ne change rien pour la série OnePlus 9 à l’échelle mondiale – elle fonctionnera toujours sur OxygenOS en dehors de la Chine. Cependant, cela signifie la fin de HydrogenOS de OnePlus, qui est la version d’Android spécifique à la Chine de la société. ColorOS, en revanche, est un skin Android plus populaire en Chine. Le ColorOS d’Oppo est également utilisé par beaucoup plus de personnes en Chine que HydrogenOS. Oppo est également devenue la première marque de smartphones en Chine l’année dernière pour la première fois de son histoire. Oppo et OnePlus appartiennent au conglomérat chinois BBK Electronics et partagent tous deux leur technologie et leur chaîne d’approvisionnement (ColorOS sur OnePlus 9 en Chine étant le dernier exemple).

La série OnePlus 9 sera lancée demain. Juste avant le lancement, la société chinoise a annoncé qu’elle utiliserait le ColorOS d’Oppo sur la série OnePlus 9 en Chine. OnePlus a annoncé cette décision dans un message sur le forum officiel OnePlus, signé par Gary C. «En tant qu’entreprise technologique mondiale, nous cherchons toujours des moyens de répondre aux différentes habitudes d’utilisation et préférences de nos utilisateurs dans le monde entier. », A déclaré Gary C dans le message. «Nous sommes convaincus que ce nouveau système d’exploitation personnalisé apportera à nos utilisateurs chinois une expérience logicielle mieux adaptée à leur goût», a déclaré Gary C dans le billet de blog.

