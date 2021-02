OnePlus a publié de nouvelles mises à jour OxygenOS pour les OnePlus 8, 8 Pro et 8T, qui augmentent le niveau du correctif de sécurité Android sur les smartphones jusqu’en janvier 2021. Les nouvelles versions améliorent également le problème de bégaiement de certaines applications tripartites et optimisent l’effet d’affichage de l’interface utilisateur de la barre de notification et l’expérience de l’utilisation de longues captures d’écran.



OnePlus 8

De plus, ces mises à jour corrigent le problème de bruit sur les appels 5G et corrigent une demi-douzaine de bogues. Les OnePlus 8 et 8 Pro reçoivent OxygenOS 11.0.4.4, tandis que le 8T en Europe reçoit la mise à jour 11.0.7.10. Les unités 8T en Inde et en Amérique du Nord, quant à elles, reçoivent OxygenOS 11.0.7.9.

Le journal des modifications de ces mises à jour OxygenOS est le même. Vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Système Optimisation de l’expérience d’utilisation de longues captures d’écran Optimisation de l’effet d’affichage de l’interface utilisateur de la barre de notification Améliorer le problème du bégaiement de certaines applications tripartites Correction du problème de faible probabilité que Twitter puisse geler Correction du problème selon lequel l’ouverture de l’écran partagé de l’application pouvait échouer Correction du problème de l’échec de changer la couleur d’accent dans une faible probabilité Correction de l’affichage inexact de l’attribution de certains numéros Correction de problèmes connus et amélioration de la stabilité du système Mise à jour du correctif de sécurité Android à 2021.01

Galerie Correction du problème selon lequel la vidéo ne peut pas être lue avec une faible probabilité

Réseau Correction du problème de bruit des appels 5G



OnePlus propose actuellement ces mises à jour d’OxygenOS à un nombre limité d’utilisateurs, mais un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue n’est détecté.

