La série OnePlus 8 reçoit le correctif de novembre et des tonnes de corrections de bogues avec la dernière mise à jour d’OxygenOS

OnePlus a publié la mise à jour OxygenOS Open Beta 4 pour le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro la semaine dernière, et maintenant il déploie une nouvelle mise à jour logicielle (OxygenOS 11.0.2.2) pour les utilisateurs non bêta des smartphones alimentés par Snapdragon 865.

La nouvelle version apporte le correctif de sécurité Android de novembre 2020 au duo OnePlus 8 tout en améliorant la stabilité des fonctions de communication et en optimisant l’expérience de l’application en écran partagé.

De plus, OxygenOS 11.0.2.2 apporte des optimisations pour une durée de vie de la batterie améliorée et inclut des tonnes de corrections de bogues. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous pour tous les détails.

Système Optimisation de l’expérience avec un écran partagé d’applications Consommation d’énergie du système optimisée et augmentation de la durée de vie de la batterie Correction du petit problème de probabilité selon lequel la capture d’écran étendue pouvait cesser de fonctionner Correction du problème selon lequel le cache n’est pas supprimé après la désinstallation des applications Correction du problème selon lequel l’écran pouvait clignoter lors de l’utilisation du déverrouillage par empreinte digitale Correction du problème selon lequel la lumière Horizon n’est pas activée normalement Correction du petit problème de probabilité que NFC ne puisse pas être activé Correction du petit problème de probabilité que les applications parallèles ne puissent pas être activées Correction du petit problème de probabilité que le ventilateur du chargeur sans fil Warp Charge 30 ne fonctionne pas Correction du problème selon lequel Play Store ne pouvait pas installer l’application Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.11

Réseau Correction du problème de faible probabilité lié à l’interruption du réseau dans certaines applications Améliorer la stabilité des fonctions de communication



La nouvelle mise à jour pèse environ 270 Mo et, comme toujours, OnePlus la distribue actuellement à un petit pourcentage d’utilisateurs, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours.

La source