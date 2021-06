La série OnePlus 8 obtient le correctif de sécurité de juin et la fonction de capture d’écran AOD avec la dernière bêta ouverte

OnePlus a publié OxygenOS Open Beta 11 pour les OnePlus 8 et 8 Pro et Open Beta 6 pour le 8T pour augmenter le niveau de correctif de sécurité Android sur les smartphones jusqu’en juin 2021.





OnePlus 8T

De plus, les nouvelles versions bêta ajoutent la fonction de capture d’écran pour l’affichage permanent (AOD) et améliorent les performances de consommation d’énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie. Le journal des modifications pour les mises à jour Open Beta pour les trois smartphones est le même. Vous pouvez le consulter ci-dessous pour plus de détails :

Système Amélioration des performances de consommation d’énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie Nouvellement ajouté la fonction de capture d’écran pour AOD Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.06

Téléphoner Amélioration de l’expérience audio lorsque le téléphone est connecté avec la montre OnePlus et les écouteurs OnePlus

Partager OnePlus Amélioration de l’effet visuel de l’interface utilisateur sur la page de partage

Réseau Correction de l’échec occasionnel de connexion au réseau Wi-Fi



Les nouvelles versions bêta sont déployées pour ceux qui ont déjà installé une version bêta ouverte sur leur smartphone. Ceux qui ne l’ont pas fait et qui veulent essayer peuvent se diriger vers les liens sources ci-dessous pour plus de détails sur l’installation.

Cependant, avant de continuer, notez que les versions bêta ouvertes ne sont pas aussi stables que les versions officielles, il est donc préférable de les éviter sur les smartphones principaux.

Source 1, Source 2