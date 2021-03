La série nubia Red Magic 6 est annoncée avec un écran 165 Hz, Snapdragon 888

La gamme Red Magic de Nubia s’est imposée comme l’un des leaders du monde des smartphones de jeu. Les derniers ajouts sont les Red Magic 6 et 6 Pro. Le Pro offre une charge plus rapide de 120 W, jusqu’à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage ainsi qu’un design plus agressif. Le reste des spécifications sont identiques sur les deux modèles. Le duo Red Magic 6 est le premier téléphone à être lancé avec des écrans de taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ils emballent également le produit phare Snapdragon 888, un refroidissement par ventilateur et exécutent Red Magic OS 4 basé sur Android 11.









Magie rouge 6

La star du spectacle est sans aucun doute l’écran FHD + AMOLED de 6,8 pouces avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 165 Hz. Lorsque l’écran n’affiche pas de contenu dynamique, il tombe à 30 Hz, mais il peut rapidement évoluer jusqu’à 120 Hz dans les menus ou les applications et jusqu’à 165 Hz dans les titres de jeux pris en charge. Le panneau prend également en charge une fréquence d’échantillonnage multi-touch de 360 ​​Hz et une fréquence d’échantillonnage jusqu’à 500 Hz à un doigt. L’écran prend en charge les couleurs 10 bits et dispose également d’un scanner d’empreintes digitales placé sous l’écran.



Red Magic 6 Pro

Les déclencheurs d’épaule sensibles au toucher font un retour sur les Red Magic 6 et 6 Pro de cette année et prennent désormais en charge une fréquence d’échantillonnage tactile de 400 Hz pour minimiser la latence d’entrée. Un autre élément essentiel de Red Magic – le ventilateur d’air de refroidissement actif est également présent et tourne désormais à 18 000 tr / min sur le Red Magic 6 et à 20 000 tr / min sur le Pro pour aider à garder les thermiques sous contrôle. Les deux modèles sont également équipés de plusieurs dissipateurs de chaleur en cuivre qui stimulent davantage le refroidissement.

Autour du dos en verre, nous trouvons une configuration à triple caméra avec une caméra principale de 64MP. Il existe également un vivaneau ultra-large 8MP et une macro caméra 2MP.

Le Snapdragon 888 de la série Red magic 6 est associé à la RAM LPDDR5 rapide et au stockage UFS 3.1. Le haut de gamme Red Magic 6 Pro Transparent Edition est livré avec un énorme 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La batterie du Red magic 6 est de 5050 mAh et prend en charge une charge rapide de 65 W qui effectue une recharge complète en 38 minutes. Le 6 Pro réduit la capacité à 4500 mAh mais offre une charge de 120 W, ce qui est censé effectuer une charge de 0 à 50% en seulement 5 minutes. Les deux modèles sont livrés avec des prises casque et sont compatibles avec l’accessoire de refroidissement par air en option de nubia.

Le nubia Red Magic 6 commence à 3799 CNY (587 $) pour la version 8/128. Vous pouvez également choisir entre la version 12/128 Go pour CNY 4099 (634 $) ou la variante 12/256 Go pour CNY 4399 (680 $).

Le Red Magic 6 Pro commence à 4399 CNY (680 $) dans sa version 12/128 Go. Il existe également des variantes 12/256 Go (4799 CNY) et 16/256 Go (5 299 CNY).

Le haut de gamme Transparent Edition avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage s’élève à 5599 CNY (865 $). Alors que l’unité au maximum absolu avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage se vendra 6599 CNY (1020 $).

Les précommandes en Chine sont déjà en cours et les premières ventes sont prévues pour le 11 mars. Nous avons également reçu la confirmation que la série Red magic 6 arrivera bientôt sur les marchés mondiaux.