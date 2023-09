La série Netflix UFO Doc rencontre sa première bande-annonce

Avec tout le buzz sur OVNIS—plus récemment doublé « Phénomènes anormaux non identifiés » ou PAN -provenir de sources n’impliquant pas d’ombre Hommes en noir de nos jours, il est inévitable qu’une série Netflix allait venir pour capturer l’instant. Entrer Rencontreslequel est produit en partie par Amblin La télévision, une vraie, celle-là pourrait interpréter comme signification c’est ET-approuvé.

Spoilers de la semaine | 10 juin

Amblin Television, avec Photos de la promenade et VICE Studios, a publié une première bande-annonce pour Rencontres aujourd’hui.

Rencontres | Bande-annonce officielle | Netflix

En voici plus sur la série, gracieuseté de Netflix :

« De nouvelles révélations explosives de lanceurs d’alerte militaires sur des rencontres extraterrestres, des ovnis et des programmes clandestins du Pentagone, ainsi que la couverture médiatique des principales sources d’information, ont insufflé une nouvelle urgence à un sujet que, pendant des décennies, nous avons relégué au domaine du complot. Rencontresréalisé par Yon Motskin (Génération Hustle) et produite par Amblin Television, Boardwalk Pictures et Vice Studios, lauréats d’un Emmy, est une série historique en quatre parties qui parcourt le monde pour explorer quatre histoires vraies extraordinaires de rencontres avec des phénomènes d’un autre monde. Chaque épisode cinématographique et approfondi raconte une seule histoire : d’étranges lumières dans le ciel au-dessus d’une petite ville du Texas ; des engins spatiaux submersibles hantant un village côtier gallois ; une rencontre extraterrestre avec des écoliers au Zimbabwe ; des renseignements non humains auraient interféré avec une centrale nucléaire au Japon.

Tel que raconté du point de vue d’expérimentateurs directs : dans les endroits où les observations ont eu lieu : et guidée par des scientifiques et des militaires de pointe, la série va au-delà de la science pour mettre en évidence l’impact profondément humain de ces rencontres sur les vies, les familles et les communautés. Un roman policier cosmique actuel et intemporel, ce qui sera révélé à partir de ce puzzle de rencontres apparemment sans rapport à travers différents lieux, époques et cultures est un ensemble de similitudes étranges et une vérité étonnante : les rencontres extraterrestres sont mondiales, impressionnantes et différentes. tout ce que nous avons jamais imaginé.

Bien qu’il y ait eu de nombreux documentaires prétendant révéler la « vérité » sur les ovnis, y compris des séries bien-aimées comme À la recherche de… et Mystères non résolus-Rencontres on dirait qu’il sera conçu avec soin et, espérons-le, ce sera quelque chose à la fois les sceptiques et les croyants (et tout le monde entre les deux) peut apprécier. La série de quatre épisodes sort le 27 septembre sur Netflix.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.