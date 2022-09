“The Crown”, la série acclamée de Netflix sur la reine Elizabeth II et sa famille, a suspendu la production en raison de la mort du monarque.

Un porte-parole de la série a déclaré que la production avait été interrompue vendredi « en signe de respect » et qu’elle serait également suspendue le jour des funérailles de la reine.

Le spectacle est en production sur sa sixième saison. Ses deux premières saisons mettaient en vedette Claire Foy dans le rôle de la jeune princesse Elizabeth montant sur le trône et devenant progressivement son rôle de monarque, et les saisons trois et quatre présentaient Olivia Colman comme une reine plus mature. L’émission s’est progressivement rapprochée de l’actualité. Netflix a récemment révélé le casting des acteurs qui incarnent le prince William et sa femme Kate dans la sixième saison.

Sa cinquième saison, avec Imelda Staunton dans le rôle de la reine, sera diffusée en novembre.

Le spectacle a remporté 22 Emmy Awards jusqu’à présent, dont un trophée de série dramatique exceptionnel et les honneurs de la meilleure actrice dramatique pour Foy et Colman. Josh O’Connor, qui a joué le prince Charles dans 13 épisodes, a également remporté l’Emmy du meilleur acteur dramatique pour son interprétation du futur roi en tant que jeune homme.