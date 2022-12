La série Netflix ‘Harry & Meghan’ est maintenant disponible: comment regarder et quand les épisodes tombent

Pour beaucoup, il semble que naître dans la royauté serait une vie de rêve. L’argent, les palaces, les vacances les plus fantaisistes, les voyages internationaux, un titre qui va avec tout ça. Mais pour le prince britannique Harry, qui a épousé l’actrice américaine Meghan Markle en 2018, la royauté n’a pas suivi ces rêves. Le couple vit désormais en Californie avec leurs deux enfants, et leur série documentaire, Harry & Meghan, se dévoile désormais sur Netflix.

Voici ce que nous savons.

De quoi parlent Harry et Meghan ?

Netflix abrite déjà La Couronne. Mais ce regard fictif sur la vie royale est maintenant rejoint par la réalité, alors que Harry et Meghan présentent la famille royale réelle dans leurs propres mots. Il devrait couvrir les premières relations du couple, ses fiançailles et son mariage royal en 2018 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en Angleterre. Mais les parties juteuses de l’émission couvrent la décision du couple de se retirer en tant que membres actifs de la famille royale en 2021, déménageant d’abord au Canada, puis aux États-Unis.

UN bande-annonce sortie le 5 décembre montre Harry et Meghan parler de la façon dont sa réception dans la famille royale était rose – au début. Les choses ont rapidement changé, la presse britannique et certaines personnes à l’intérieur du palais visant apparemment Meghan, se concentrant spécifiquement sur ses origines métisses. Des comparaisons sont faites avec la mère de Harry, feu la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture alors qu’elle était poursuivie par des photographes à Paris en 1997. Meghan dit qu’elle se rend compte que la famille “n’allait jamais la protéger”, et Harry dit qu’il était “terrifié”. ” que ce qui est arrivé à sa mère arriverait à sa femme.

Où pouvez-vous regarder Harry & Meghan ?

Le couple a un accord avec Netflix, et par conséquent, c’est le seul endroit où vous pouvez regarder l’émission. Le service de streaming n’offre pas d’essais gratuits, mais vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment si vous l’essayez et ne pensez pas que vous en aurez pour votre argent. Il n’y a pas de frais d’annulation ou de contrats à long terme.

Ou demandez à un ami avec Netflix de vous inviter pour le thé et la télévision.

Quand les épisodes de Harry & Meghan seront-ils disponibles ?

Harry & Meghan est une série de six épisodes. Les trois premiers épisodes sont arrivés le 8 décembre et les trois derniers une semaine plus tard, le 15 décembre.

Quel est le problème avec Harry et Meghan ?

Harry était troisième sur le trône britannique lorsqu’il est né dans un mariage déjà troublé entre Diana et le prince Charles (aujourd’hui le roi Charles III) en 1984. Il est maintenant cinquième en ligne, derrière le frère aîné William et les trois jeunes enfants de William. Sauf tragédie, il ne montera jamais sur le trône. Mais de nombreux téléspectateurs ont le sentiment d’avoir vu Harry grandir et ont ressenti de la sympathie pour lui lorsque Diana est décédée alors qu’il n’avait que 12 ans. Il est l’un de ces visages bien connus dont la vie n’a pas d’importance pour les Américains (ou, franchement, pour de nombreux Britanniques) , mais il y a suffisamment de glamour et d’intrigue pour intéresser les observateurs royaux.

Netflix promet également un côté socialement éducatif à l’émission, pas seulement des potins de célébrités. Nous verrons.

“Avec des commentaires d’amis et de membres de la famille, dont la plupart n’ont jamais parlé publiquement de ce dont ils ont été témoins, et des historiens qui discutent de l’état du Commonwealth britannique aujourd’hui et des relations de la famille royale avec la presse, la série fait plus qu’éclairer l’amour d’un couple. histoire, cela brosse un tableau de notre monde et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres”, déclare Netflix dans la description de l’émission.

Que vont révéler Harry et Meghan ?

Certes, le racisme auquel est confronté le couple fera partie intégrante de l’émission. Quand Harry et Meghan ont donné leur célèbre interview d’Oprah Winfrey en mars 2021, Meghan a déclaré à la reine du talk-show que les représentants du palais étaient préoccupés par la couleur de peau de son fils à naître. Il y a eu beaucoup de spéculations depuis sur qui a dit cela et ce qu’ils ont dit exactement. Il semble peu probable que Harry ou Meghan révèlent le nom de cette personne et risquent de couper à jamais ce lien familial, mais la famille royale transpirera sans aucun doute alors que la série arrive durement sur les talons d’une autre. scandale de racisme la semaine dernière impliquant un responsable du palais interrogeant un invité noir au palais.

Une grande partie de l’émission traitera certainement de la façon dont le palais a traité Meghan, en tant que divorcée américaine biraciale se mariant dans une famille où toutes ces choses étaient autrefois choquantes. Meghan a déclaré dans l’interview d’Oprah que le palais n’avait pas offert d’aide lorsque les pressions royales l’ont poussée à penser au suicide – cela reviendra certainement. Une ligne de Harry dans la bande-annonce fait allusion à des histoires divulguées et plantées sur les deux qui sont venues de l’intérieur du palais et ont probablement fait mal paraître Harry et Meghan dans la presse.

Sur une note plus moelleuse, le spectacle vous donne un aperçu du manoir Montecito de 14,7 millions de dollars du couple royal et un aperçu du fait d’être un parent multimillionnaire de deux jeunes enfants. Les fans de la princesse Diana peuvent en savoir plus sur ce que c’était que d’être le fils cadet de la femme peut-être la plus célèbre du monde.

Et en parlant de femmes célèbres, Harry pourrait révéler un peu le côté personnel de sa défunte grand-mère, Reine Elizabeth II

, qui a toujours gardé sa vie privée secrète. Il sera intéressant pour certains de voir si la série aborde l’autre série royale de Netflix, le drame fictif The Crown, ou la relation de Harry et Meghan avec le prince et la princesse de Galles, alias Prince William et Kate Middleton – en particulier l’argument très discuté sur les robes de demoiselle d’honneur que Kate et Meghan auraient eues avant le mariage de Meghan et Harry.

Et au fur et à mesure que les épisodes seront diffusés, la presse britannique révélera presque certainement ce que les courtisans du palais pensent de la série. Ils sont certains d’avoir des contrecoups. La déclaration douce de la reine après l’interview d’Oprah a dit “certains souvenirs peuvent varier”, et vous pariez que nous entendrons parler de ces souvenirs différents.