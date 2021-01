Sa marque Goop nous a tout vendu, des «œufs d’amour» qui stimulent l’orgasme aux colliers vibrants et aux bougies qui sentent ses parties intimes.

Maintenant, Gwyneth Paltrow est sur le point d’utiliser son émission de télévision pour faire connaître l’un de ses passe-temps préférés: la vapeur vaginale.

Le traitement inhabituel est l’un des sujets de la deuxième série de son documentaire Netflix, The Goop Lab. Je me remets toujours du premier.

Un initié de la télévision a déclaré: «Cela semble être un regard aussi franc sur les thérapies alternatives que la première saison.

«Cela a vu Gwynnie parler de tout, du sexe aux drogues et à la manipulation des champs énergétiques du corps.

«Elle a été vue admettant qu’elle prenait de l’ecstasy et a même tenté d’atteindre l’orgasme rock’n’roll dans l’un des épisodes.

«Donc, sa plongée dans le monde de la vapeur vaginale pourrait devenir tout aussi personnelle – et c’est avant de considérer tous les autres sujets loufoques qu’elle est susceptible d’explorer.

La série de suivi de six épisodes de 30 minutes se concentrera également sur le sexe, l’intimité et l’autonomisation des femmes.

Dans la première série en six parties, sortie en janvier dernier, Gwyneth s’est également intéressée aux jouets sexuels, aux médiums et au yoga sur neige.

Mais au cours de la section où elle a discuté des méthodes de jouissance de soi, la star de Shakespeare In Love a déclaré que son sujet préféré était le vagin.

Ainsi, la deuxième série, qui doit terminer le tournage plus tard cette année, présentera probablement beaucoup de ce que l’on appelle «V-steaming», notamment parce qu’elle en a été ravie pour la première fois sur son site Web Goop.

Le traitement spécifique recommandé était une vapeur utilisant l’armoise, qui est une herbe aromatique utilisée en médecine orientale traditionnelle, et comme arôme alimentaire.

Et même si certains experts ont critiqué la suggestion, affirmant qu’elle pourrait causer des «déséquilibres» malsains en bas, l’actrice oscarisée était une convertie complète.

Elle a déclaré: «La première fois que j’ai essayé le V-Steaming, je me suis dit:« C’est fou ».

«Mon ami Ben m’a amené et je me suis dit: ‘Vous êtes hors de votre putain d’esprit. Qu’est-ce que c’est?’ Mais à la fin, je me suis dit: «C’est tellement génial».

«Ensuite, j’ai commencé à faire de la recherche, et c’est dans la médecine coréenne depuis des milliers d’années et il y a de réelles propriétés curatives.»

Je ne peux pas m’empêcher de me demander ce que ça guérit exactement. . .

Les amis font si bien équipe

SHERIDAN Smith fait équipe avec sa compagne de chant Amanda Holden pour BBC’s Musicals: The Greatest Show.

Ils ont fait un duo sur le dernier album d’Amanda et maintenant les deux interprètes vont présenter leur version de I Know Him So Well.

C’est le morceau de la comédie musicale Chess, qui est arrivé au n ° 1 en 1984 lorsqu’il est chanté par Elaine Paige et Barbara Dickson.

L’émission est animée par Sheridan et la voit interpréter Don’t Rain On My Parade de la comédie musicale Funny Girl, dans laquelle elle a joué en 2016.

Il sera diffusé sur Radio 2 ce dimanche à 19h, puis sur BBC1 le 7 février et sera sur BBC iPlayer pendant un an.

Le trou peut combler une vraie lacune glamour

APRÈS avoir attiré des stars comme Ryan Thomas et Tommy Fury, les patrons de la nouvelle émission ITV The Real Games sont désireux d’injecter un peu de glamour.

Je peux révéler qu’ils vont tout faire – comme les drag queens Divina De Campo et Cheryl Hole ont toutes deux été dans leur ligne de mire pour le défi sportif présenté par Holly Willoughby et Freddie Flintoff.

Un initié a déclaré: «Divina et Cheryl sont deux des drag queens les plus reconnaissables du Royaume-Uni et ont toutes deux été approchées pour apparaître sur The Real Games. Les patrons pensent que l’un ou l’autre pourrait être un atout majeur. »

En parlant d’actifs, le mannequin Jourdan Dunn fait une apparition sur le podium lors de l’épisode de RuPaul’s Drag Race sur BBC Three.

C’est le spectacle où Divina et Cheryl ont toutes deux trouvé la gloire en 2018. Si seulement Jourdan, qui avait l’air angélique dans une mini-robe or et crème, avait également envie de participer à The Real Games.

Je peux penser à beaucoup de gens qui seraient à l’écoute alors.

Glenn a marqué un jour de paie

PUNDIT et l’ex-footballeur Glenn Hoddle n’ont pas perdu de temps pour gagner son passage en tant que Grandfather Clock sur The Masked Singer.

L’ancien patron de l’Angleterre et le meneur de jeu des Spurs et des Three Lions, qui a été dévoilé il y a deux week-ends dans l’émission, facturent jusqu’à 1600 £ pour des cris personnalisés sur l’application de messagerie de célébrités Memmo.

Il a tout fait, de souhaiter un joyeux anniversaire aux supporters des Spurs à des mots de soutien à un fan en cure de désintoxication.

Les parieurs paient 160 £ pour recevoir un message de Glenn dans les 24 heures, tandis que les entreprises peuvent débourser dix fois plus.

Vraisemblablement, une reprise de sa reprise de Can’t Smile Without You de Barry Manilow coûte plus cher.

Un premier regard sur « The Goop Lab » de Gwyneth Paltrow

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk