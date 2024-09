La série Netflix, classée à 100 %, dévoile la bande-annonce de sa saison 2 – et les fans sont époustouflés

Lorsque vous achetez via des liens sur nos articles, Future et ses partenaires de syndication peuvent gagner une commission.

L’une des séries Netflix les mieux notées de tous les temps est sur le point de revenir sur nos écrans – et elle vient de bénéficier d’une véritable bande-annonce qui montre à quel point elle va être incroyable.

Ésotérique a été un succès retentissant lors de son arrivée en 2021, époustoufant les gens en mettant en scène une histoire mature et émotionnelle dans le monde du jeu vidéo massif Ligue des Légendes.Maintenant, il revient pour une deuxième et dernière saison en novembre.

Cette bande-annonce est également assez explosive, confirmant que nous allons assister à un règlement de comptes encore plus émotionnel entre les sœurs divisées Vi et Jynx, car leurs choix respectifs d’alliés garantissent qu’elles ne peuvent pas s’entendre.

La première saison de Ésotérique a réalisé cette chose rare – une perfection 100% de score sur Rotten Tomatoeset on peut supposer que Netflix espère désespérément que la nouvelle saison pourra répéter ce tour de force. C’est d’autant plus vrai qu’il ne sera pas en mesure d’aiguiser l’appétit avant une troisième saison, qui est confirmée pas se produire.

Vous pouvez voir à quel point le battage médiatique autour de la nouvelle saison se développe en parcourant rapidement les commentaires ci-dessous. bande annonce mise en ligne sur YouTube. On apprécie particulièrement le niveau de détail incroyable qui apparaît dans les clips présentés.

Un spectateur heureux a écrit : « L’animation de cette série est tellement folle et magnifique que tous ceux qui ont travaillé dessus méritent une médaille d’or. » Un autre a acquiescé avec enthousiasme : « J’adore les séries et les films d’animation qui tirent réellement parti du média pour créer des visuels stylisés de manière unique au lieu d’essayer d’être hyper réalistes. »

Nous ne connaissons pas encore la date exacte de diffusion en continu Ésotérique saison 2, au-delà de cela, elle arrivera en novembre, mais si cette bande-annonce est un indicateur, ce sera quelque chose à ajouter à votre liste de surveillance dès que cette date sera rendue publique. Netflix a longtemps eu pour objectif d’être le meilleur service de streaming pour les fans d’animation, avec des émissions comme BoJack Horseman prouvant que ce n’est pas seulement pour les enfants, et que ce spectacle sera, espérons-le, une autre plume à son chapeau quand il arrivera.