La série Motorola Razr 40 sera bientôt lancée en Inde

Les Motorola Razr 40 et Razr 40 Ultra dévoilés il y a quelques jours seront bientôt lancés en Inde. Cette révélation vient de la branche indienne de Motorola, qui s’est adressée à Twitter pour taquiner le lancement de ses derniers pliables sur le deuxième marché mondial des smartphones.

Motorola n’a pas encore confirmé explicitement s’il lancera les deux smartphones de la série Razr 40 en Inde ou un seul. Mais, le code source du page promotionnelle mis en place par la marque sur son site officiel indien comprend « MOTOROLARAZR40FAMILY », ce qui suggère que la société pourrait lancer les deux smartphones en Inde.

UN #FLIPin‘ un super cadeau vous attend. Bientôt en Inde. #FlipTheScript – Motorola Inde (@motorolaindia) 2 juin 2023

Le Motorola Razr 40 Ultra est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et contient une batterie de 3 800 mAh. Son écran principal de 6,9″ est un panneau LTPO AMOLED avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, tandis que l’écran de couverture de 3,6″, qui est également de type AMOLED, a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 1 066 x 1 056 pixels.

Le Razr 40 Ultra arbore deux caméras (primaire 12MP + ultra large 13MP) sur sa couverture et une (selfie 32MP) à l'intérieur du trou de perforation centré de l'écran pliant.









Motorola Razr 40 • Motorola Razr 40 Ultra

Le Motorola Razr 40, quant à lui, a la puce Snapdragon 7 Gen 1 à la barre et contient une batterie de 4 200 mAh. Son écran pliable a la même diagonale et la même résolution que le panneau du modèle Ultra, mais le taux de rafraîchissement est réduit à 144 Hz. La taille de l’écran de couverture est également réduite à 1,5″, tout comme la résolution, qui est de 368 x 194 pixels. Il convient également de mentionner qu’il s’agit d’un panneau à 60 Hz.

Le Razr 40, comme le modèle Ultra, dispose d’un jeu de tir selfie 32MP. Cependant, la caméra ultra-large 13MP a un FOV de 120˚ au lieu de 108˚, tandis que la caméra principale utilise un capteur 64MP.

