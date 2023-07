La série Motorola Razr 40 est lancée en Inde, la pré-réservation pour le Razr 40 Ultra est maintenant ouverte

Comme prévu, Motorola a lancé sa série Razr 40 en Inde avec un grand événement à New Delhi (et nous y étions, vous pouvez regarder le direct). Selon Prashanth Mani, directeur général de Motorola Mobility India, « 100 % des produits Motorola vendus en Inde sont fabriqués en Inde » et cela inclut également les pliables 2023.

Le plus avancé des deux, le Motorola Razr 40 Ultra, a un prix de base de 90 000 ₹, cependant, ICICI Bank offre une remise de 7 000 ₹ si vous utilisez l’une de leurs cartes de crédit pour effectuer l’achat. Si vous ne voulez pas payer une somme forfaitaire, il existe un EMI gratuit de 7 500 ₹ par mois. Carrier Jio promet 15 000 ₹ de « goodies » (ce que cela implique exactement sera publié par Jio lui-même).









Prix ​​du Motorola Razr 40 Ultra pour l’Inde

Le Motorola Razr 40 à la vanille sera 30% moins cher avec un prix de base de 60 000 ₹ et une offre de remboursement de 5 000 ₹ d’ICICI. Vous pouvez également l’obtenir avec des versements mensuels de 5 000 ₹ / mois. L’offre de Jio est évaluée au même 15 000 ₹. Notez que les deux modèles sont configurés avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (et il n’y a pas d’autres options).









Prix ​​du Motorola Razr 40 pour l’Inde

Vous pouvez trouver les deux téléphones sur le site officiel de Motorola – voici le Ultra et le vanille modèle. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez également pré-réserver le Razr 40 Ultra sur Amazone avec un acompte de 999 ₹. Les deux modèles seront disponibles le 15 juillet.







La pré-réservation pour le Razr 40 Ultra est désormais en ligne

Pour plus de détails sur les téléphones, consultez notre revue Razr 40 Ultra (également En vidéo) et nous avons également une expérience pratique avec le Razr 40.