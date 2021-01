Meizu rejoindra la liste croissante des entreprises qui expédient des téléphones haut de gamme sans chargeur dans la boîte – et il semble que les premiers téléphones à avoir cet «honneur» seront les Meizu 18 et 18 Pro, qui ont reçu des certifications en Chine.

L’un des téléphones aura une batterie de 4500 mAh et prendra en charge une charge rapide filaire de 40 W. L’autre passera à une batterie de 4000 mAh et à une charge de 30 W. À titre de comparaison, les Meizu 17 et 17 Pro avaient tous deux des batteries de 4500 mAh et une charge de 30 W.







Deux téléphones Meizu entrants avec prise en charge de charge 40 W et 30 W, mais pas de chargeurs fournis

Il semble que Meizu ajoutera une prise en charge de la charge sans fil inversée de 7,5 W (les téléphones 2020 avaient déjà une charge sans fil de 30 W). De plus, une eSIM 4G sera intégrée aux téléphones.

Cette année, nous attendons trois modèles de la gamme premium, dont le Meizu 18 Max avec une charge rapide de 120 W. La société a confirmé qu’elle lancerait un téléphone avec le Snapdragon 888 au printemps.

Vraisemblablement, cela fait référence au Max car (selon les rumeurs) les Meizu 18 et 18 Pro utiliseront le Snapdragon 870 à la place. Les trois modèles devraient être dévoilés simultanément, alors attendez-vous à l’événement dans la période mars-mai.

Source (en chinois) | Via