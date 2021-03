Meizu a présenté sa série 18 début mars, mais à l’époque, la société ne disait rien sur la disponibilité mondiale. Maintenant, il a soudainement décidé de commencer à vendre les appareils en ligne via AliExpress, et les prix commencent à 819 $.

Le Meizu 18 et le Meizu 18 Pro sont disponibles avec Flyme 9 prêts à l’emploi, mais la liste indique également «Version Chine» et non «Version mondiale», ce qui suggère fortement qu’il n’y a pas de services mobiles Google sur ces produits phares.

Le Meizu 18 a trois versions. Les unités à 819 $ les plus abordables sont disponibles en violet avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour seulement 50 $ de plus, vous pouvez obtenir le double du stockage interne.

L’option la plus chère du Meizu 18 vanille est de 899 $ avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et n’est proposée qu’en blanc.

Le Meizu 18 Pro a été introduit en blanc, bleu et gris, mais seul le dernier est vendu sur AliExpress. Il coûte 1019 $ et est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

