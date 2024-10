La série Live-Action She-Ra d’Amazon reçoit une grosse mise à jour

Eternia est bien vivante sur Amazon – ou du moins, cela semble certainement le cas. Alors que les choses continuent d’avancer sur une version cinématographique en direct longtemps retardée de Maîtres de l’Universil y a maintenant eu une mise à jour sur un live-action Elle-Ra montrez que vous avez probablement oublié ce qui se passait en premier lieu.

Variété rapporte qu’Amazon a embauché l’écrivain Heidi Schreck (Des milliards, infirmière Jackie) écrire et produire un live-action Elle-Ra montrer. La nouvelle de l’émission a éclaté pour la première fois en 2021, qui met également en vedette Nicole Kassell (Le bûcheron) attaché à la production directe et exécutive avec Robin Sweet de DreamWorks Animation. Ce dernier cas est probablement dû au fait que la dernière fois que le public a vu She-Ra, c’était dans la série animée de Netflix. She-Ra et les princesses du pouvoirproduit par DreamWorks. Mais cette émission n’a rien à voir avec celle-là. C’est juste le même personnage.

Si la série se concrétise, ce sera la première fois que les fans verront She-Ra en live-action. Et ce n’est certainement pas une coïncidence si cela se produit puisque le réalisateur Travis Knight (Bourdon) continue de travailler sur un live-action Maîtres de l’Univers film avec Nicholas Galitzine et Camila Mendes. Rien n’indique qu’un crossover soit prévu pour l’instant, mais il s’agit néanmoins d’un investissement important dans le secteur d’activité de Mattel. Maîtres de l’Univers monde et cela semblerait certainement être une possibilité si l’un ou les deux étaient un succès.

Maintenant, notre scepticisme vient d’années et d’années de démarrages et d’arrêts sur d’autres versions de Maîtres de l’Univers adaptations. Et même si la plupart d’entre eux étaient des films centrés sur He-Man, et qu’il s’agit d’une émission télévisée She-Ra, l’incapacité de se lancer dans ce monde en dit long. He-Man et She-Ra partagent un ton similaire que l’on peut imaginer très difficile à cerner en live-action. Prenez-vous les choses à 100 % au sérieux et, si oui, comment parvenez-vous à vous démarquer des autres ? Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux? Ou bien, vous penchez-vous sur l’animation et la rendez-vous un peu plus fantastique ? Un peu plus ludique ? Alors, si vous faites cela, à quoi cela ressemble-t-il ? Peu importe à quoi cela ressemble, c’est cher. La formation, les costumes, les décors, les créatures, etc. Pas étonnant que les deux propriétés aient connu leurs plus grands succès dans l’animation.

Mais à ce stade, surtout avec He-Man et maintenant plus probablement avec She-Ra, ils arrivent. Et embaucher un écrivain comme Schreck, qui a écrit et joué dans une pièce nominée pour un prix Pulitzer. (Ce que la Constitution signifie pour moi) montre certainement un engagement envers la qualité. Croisons tous nos Grayskulls pour que ça marche.