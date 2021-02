La série LG W41 arrive avec trois téléphones

LG a ramené la gamme W31 de téléphones abordables en Inde en novembre 2020, et la société est déjà sur le point de révéler la prochaine série. Le LG W41 serait «bientôt lancé», et cette fois, trois téléphones attendent un lancement – LG W41, LG W41 + et LG W41 Pro.

Un trio de téléphones suggérerait de nombreuses spécifications différentes, mais la réalité est que les trois ne diffèrent que par la mémoire disponible. Le W41 aura 4 Go de RAM et 64 Go de stockage; le Plus sera livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le W41 Pro «haut de gamme» apportera 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Les téléphones LG W41 auront un écran HD + de 6,55 pouces avec un seul trou de perforation dans le coin gauche pour la caméra selfie 8MP. Le panneau arrière sera livré avec un scanner d’empreintes digitales et un îlot rectangulaire pour la configuration de la caméra, y compris des unités de profondeur 48MP principale, 8MP ultra-large, 2MP macro et 2MP.

L’ensemble de cet ensemble sera alimenté par une batterie de 5000 mAh et fonctionnera sur un chipset Helio G35 de Mediatek.

Ce que nous ne savons pas, c’est la date de lancement officielle et les prix. Nous serons à l’affût de plus d’informations de LG.

