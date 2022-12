La série “Kindred” de Hulu présente les huit épisodes

Après le succès et la popularité du roman de l’écrivain primé Octavia E. Butler Parentéles fans du monde entier attendaient de voir ces personnages prendre vie.

Dans Hulu’s nouvelle série de science-fiction, le public sera témoin de voyages dans le temps, d’énigmes à résoudre, Histoire américaine et plus.

Liz Smith, contributrice de Bossip, a rencontré le casting de Parenté pour discuter de ce que les fans peuvent attendre de la première saison.

Les gens réclament les projets d’Octavia Butler depuis un certain temps maintenant, pouvez-vous parler de la pression d’aider à perpétuer cet héritage ?

Il y a beaucoup de pression ! Je suis l’un des fans n ° 1 ici et donc tous les jours, je réalise que si je ne faisais pas ça, je serais l’un de ceux qui réclament. Je viens donc avec beaucoup de respect pour ce groupe. Ce qui est vraiment drôle, c’est que lorsque nous avons commencé à développer ce projet en 2016, vous ne pouviez pas faire arrêter Octavia Butler en Californie, c’était sauvage et c’était vraiment profond et un tel honneur de voir le monde et Hollywood la rattraper. Je dois dire que je suis plus excité que quiconque pour tous les différents projets en cours. Pourquoi ne pas laisser cela être la prochaine itération de son héritage. – Branden Jacobs-Jenkins