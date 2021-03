Ainsi, par Karen Conti , L’avocat du couloir de la mort de Gacy, il y a eu des « spéculations » passées et présentes sur d’autres personnes qui auraient pu participer à certains des meurtres. «Gacy a toujours dit qu’il n’avait pas tué tous les garçons et il a fait allusion à l’idée qu’il aurait pu y avoir une plus grande image», précise-t-elle. « Qu’il y a peut-être eu une opération de film à priser, et que certains de ces jeunes hommes et garçons ont été tués et filmés et les vidéos vendues sur le marché noir. »

