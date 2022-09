La série Jeffrey Dahmer sur Netflix provoque une énorme tempête sur les réseaux sociaux, voici pourquoi

L’émission du moment, « DAHMER — Monster : The Jeffrey Dahmer Story » cartonne sur Netflix. Mais si la série séduit les abonnés du site de streaming, elle suscite néanmoins des réactions négatives sur les réseaux sociaux, notamment à l’encontre des familles des victimes. Alors que se passe-t-il?. Les tueurs en série sont-ils les nouvelles vedettes de nos séries télévisées ? De Ted Bundy et Edmund Kemper à Charles Manson, John Wayne Gacy et maintenant Jeffrey Dahmer, tous ont inspiré des séries ou des films qui ont fait leurs preuves en termes d’audience.

Susciter la colère

Sortie le 21 septembre 2022 sur Netflix, la série “DAHMER — Monster : The Jeffrey Dahmer Story” s’est déjà attiré les foudres de certains internautes. La nouvelle mini-série de Ryan Murphy, créateur de la série d’anthologies “American Crime Story”, revient sur la vie du tueur en série américain et sa folie meurtrière. Ce portrait en 10 épisodes a suscité des critiques pour son manque de considération pour les familles des victimes. Bien que Netflix ait décrit la mini-série comme un moyen de “donner une voix aux victimes”, leurs familles ne semblent pas le voir de cette façon. Dans une interview accordée à Insider, Rita Isbell, la soeur d’Errol Lindsey, l’une des victimes du tueur en série, a regretté de ne pas avoir été consultée par Netflix : “Je n’ai jamais été contactée à propos de l’émission. J’ai l’impression que Netflix aurait dû demander si cela nous dérangeait ou comment nous nous sentions à l’idée de le faire. Ils ne m’ont rien demandé. Ils l’ont juste fait. Son témoignage poignant au procès de Jeffrey Dahmer a été recréé dans la série Netflix.

Cette situation n’a cessé d’alimenter les critiques sur les réseaux sociaux. Eric Perry, qui prétend être un cousin d’Errol Lindsey, a également dénoncé l’approche de Netflix sur Twitter : “Je ne dis à personne ce qu’il faut regarder, je sais que les vrais médias criminels sont énormes, mais si vous êtes réellement curieux de connaître le victimes, ma famille (les Isbell) est énervée par ce spectacle. C’est retraumatisant encore et encore, et pourquoi ? De combien de films/émissions/documentaires avons-nous besoin ? » Son message compte plus de 411 000 “J’aime”.

Rita Isbell a également déploré le fait que les descendants de la victime n’aient bénéficié d’aucune forme de geste financier : « C’est triste qu’ils ne fassent que tirer de l’argent de cette tragédie. C’est juste de la cupidité.

Je ne dis à personne ce qu’il faut regarder, je sais que les vrais médias du crime sont énormes, mais si vous êtes vraiment curieux de connaître les victimes, ma famille (les Isbell) est énervée par cette émission. C’est retraumatisant encore et encore, et pourquoi ? De combien de films/émissions/documentaires avons-nous besoin ? https://t.co/CRQjXWAvjx — Éric Perry. (@ericthulhu) 22 septembre 2022

Ce n’est pas la première fois qu’un tueur en série fait le buzz sur les réseaux sociaux. Après le succès du film “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile” et du documentaire “Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”, le tueur Ted Bundy était auparavant au centre d’une tendance sur TikTok. Certains internautes ont même décidé de l’incarner dans leurs vidéos, reproduisant une ambiance tendue et anxiogène. Des critiques appelant à une certaine romantisation des tueurs en série ont alors éclaté en ligne. A ce jour, le hashtag #TedBundy cumule plus d’un milliard de vues sur TikTok, tandis que #JeffreyDahmer atteint 1,3 milliard de vues sur le réseau social chinois.

