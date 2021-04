En prévision du prochain smartphone 7 Legend d’iQOO, la marque a confirmé que son appareil le plus performant arborera la marque BMW M Motorsport «qui représente le véritable esprit de la course sur piste. L’iQOO 7 Legend arborera les bandes de course tricolores de BMW, gravées du slogan: «Fascination Meets Innovation».

La variante chinoise de l’iQOO 7 annoncée en janvier présente la même image de marque que celle que nous pouvons attendre de la prochaine 7 Legend qui se rendra en Inde la semaine prochaine. L’image suivante porte la même marque BMW M que celle confirmée dans l’annonce d’aujourd’hui par iQOO.

Le partenariat a débuté en 2020 avec une BMW M4 DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) qui a été engagée dans la course DTM avec IQOO comme sponsor. Un autre véhicule IQOO sponsorisé participera à la course 2021 des 24 heures du Nürburgring en juin.



Série iQOO 7 avec la marque BMW M

L’iQOO 7 dispose d’un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une résolution d’écran FHD + et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. HDR10 + est livré en standard, ainsi que la caméra selfie à perforation centrée et le scanner d’empreintes digitales intégré. L’iQOO 7 sera alimenté par le Snapdraegon 870 tandis que le 7 Legend devrait arriver avec le Snapdragon 888.

Bien que l’appareil soit proposé en Chine avec une charge de 120W, la variante en direction de l’Inde sera limitée à 66W pour (vraisemblablement) une batterie de 4000 mAh. Pendant ce temps, la configuration de la triple caméra se compose d’un appareil photo principal de 48 MP joint par un appareil photo ultra-large de 13 MP et un téléobjectif de 13 MP.

Les prix des iQOO 7 et 7 Legend ne sont pas encore définitifs, mais le prix de départ de l’iQOO 7 sera inférieur à 40000 INR. iQOO annoncera le lancement indien de la gamme de smartphones le 26 avril.

La source