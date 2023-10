La série iQOO 12 devrait être lancée le 7 novembre, les batteries révélées par la certification

Un nouveau conseil d’un informateur fiable suggère que les iQOO 12 et iQOO 12 Pro seront lancés le 7 novembre en Chine. En plus de la fuite sur la date de lancement, une nouvelle inscription dans la base de données de certification UFCS a révélé les capacités de la batterie des iQOO 12 et 12 Pro. Le premier reçoit une batterie double cellule de 4 880 mAh composée de deux cellules de 2 440 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 120 W.







Certification des batteries iQOO 12 et 12 Pro

Le 12 Pro offrira une cellule plus grande de 4 980 avec une charge rapide filaire de 120 W et une prise en charge de la charge sans fil de 50 W. La série iQOO 12 devrait faire ses débuts avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3, qui n’a pas encore été annoncé, et jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. .

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)