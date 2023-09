La série iPhone 15 utilise uniquement l’eSIM aux États-Unis, le plateau SIM est toujours disponible partout ailleurs

Apple a adopté l’eSIM pour la première fois avec la série iPhone XS/XR, puis avec les modèles d’iPhone 14 de l’année dernière, il a complètement abandonné l’emplacement SIM traditionnel et est passé à l’eSIM uniquement sur les téléphones vendus sur le marché américain. Les nouveaux modèles d’iPhone 15 suivent le même chemin, là encore uniquement aux États-Unis.

Il existe au total quatre variantes. Les modèles américains prennent en charge deux eSIM et sont les seuls à disposer de mmWave. Une autre version est vendue dans le reste de l’Amérique du Nord, au Canada et au Mexique, ainsi qu’au Japon. Celle-ci est similaire à la version globale dans la mesure où elle possède un emplacement physique nano-SIM et un eSIM (le fonctionnement double eSIM est cependant toujours une option).

Ensuite, il y a le modèle chinois (également vendu à Hong Kong et à Macao), qui est le seul sans eSIM – il dispose à la place d’un double plateau nano-SIM. Les eSIM nécessitent le support de l’opérateur et sont plus courantes (et plus faciles à utiliser) dans certaines régions que dans d’autres.

C’est probablement ce qui empêche Apple de se lancer à fond dans l’eSIM (et à l’avenir, l’iSIM, probablement). Pour l’instant, tous les iPhones sont construits de la même manière, ceux sans plateau SIM gaspillent simplement de l’espace.

