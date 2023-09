La série iPhone 15 Pro comprend un nouveau bouton d’action programmable

Apple a dévoilé l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, un système de caméra principale 48MP plus avancé, un nouvel appareil photo téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et plus encore.

Avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, Apple a remplacé le commutateur des appareils précédents utilisé pour basculer entre la sonnerie et le silence par un tout nouveau bouton d’action programmable, offrant des options supplémentaires permettant aux utilisateurs de choisir entre accéder à l’appareil photo ou à la lampe de poche ; activer les mémos vocaux, les modes de mise au point, la traduction et les fonctionnalités d’accessibilité telles que la loupe ; ou en utilisant les raccourcis pour plus d’options.

Le bouton d’action est le même que celui de l’Apple Watch Ultra, qui peut également être programmé pour permettre aux utilisateurs de modifier la fonctionnalité du bouton.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont disponibles en finitions titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. L’iPhone 15 Pro reste au même prix de départ de 999 $ (US), disponible en capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. L’iPhone 15 Pro Max commence à 1 199 $ (US), disponible en capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.