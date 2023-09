La série iPhone 15 est décevante, déclare le PDG de Honor un jour avant le lancement du Honor V Purse

Apple a la réputation d’être un leader dans l’industrie des smartphones, mais cette réputation est peut-être en train de décliner – le PDG de Honor, George Zhao, a critiqué Apple dans une interview, affirmant qu’il ne suffisait pas d’améliorer les performances et la qualité de l’appareil photo.

« Alors que tout le monde peut s’y attendre avant le lancement, nous sommes un peu déçus », a déclaré Zhao. Il pense que la série iPhone 15 connaîtra d’excellentes ventes, même si elle n’a pas beaucoup d’innovation.

Un fabricant Android ne sera bien sûr pas impressionné par l’USB-C et un périscope. Mais Zhao fait allusion au facteur de forme comme étant le domaine dans lequel Apple manque le plus – il ne vend encore que des téléphones à barres.

Pendant ce temps, la concurrence a connu plusieurs générations de téléphones pliables avec des améliorations majeures au cours des dernières années. Cela inclut Honor, qui a présenté le concept étrange Honor V Purse et prévoit de lancer l’appareil en Chine demain. Le design du « sac à main » ressemble plus à un coup pour attirer l’attention. La vraie valeur du V Purse est qu’il s’agit d’un rare pliable vers l’extérieur et qu’il est super fin – seulement 9 mm une fois fermé. Nous en saurons plus demain.

On dit depuis longtemps qu’Apple travaille sur des prototypes pliables, mais rien n’est proche d’une conception finale (à notre connaissance). L’un des derniers rapports suggère qu’Apple est en train de construire un ordinateur portable pliable – qui sera dévoilé au plus tôt en 2025 et publié l’année suivante. Bien sûr, on a également parlé d’iPhone et d’iPad pliables, mais cela semble également dans des années.

Il ne s’agit pas seulement d’Honor, Samsung fléchit également ses pliables pour montrer qu’il est en avance sur Apple et essaie d’inciter les consommateurs à changer. Mais Apple se concentre actuellement sur l’AR/VR comme la prochaine grande nouveauté en matière d’électronique, même le duo iPhone 15 Pro le prend en charge avec Spatial Video.

Source (en chinois) | Via