La série iPhone 15 bat des records de ventes en Chine

Malgré la concurrence locale en Chine, la nouvelle série d’iPhone 15 d’Apple a réussi à dépasser la famille iPhone 14 de l’année dernière. Selon l’un des plus grands détaillants en ligne du pays, JD.com, qui s’est associé à plus de 4 000 revendeurs Apple, les deux premières heures du lancement ont connu une hausse de 253 % par rapport à l’année dernière.

Cela témoigne d’un énorme intérêt pour les nouveaux iPhones et, à la surprise générale, les commandes des clients des villes de moindre importance ont été multipliées par six. Malgré le prix plus élevé, l’adoption de l’iPhone semble se propager en dehors des grandes villes chinoises.

Selon les analystes du marché, le prix de vente moyen des smartphones dans le pays dépasse 450 dollars et devrait continuer d’augmenter au cours des prochains trimestres. Ainsi, la hausse soudaine des ventes d’iPhone s’aligne dans une certaine mesure avec les tendances du marché chinois.

