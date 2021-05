La série iPhone 13 sera légèrement plus épaisse et avec des bosses de caméra plus grandes

La dernière rumeur concernant la série iPhone 13 concerne les dimensions physiques des téléphones. Selon les schémas obtenus par MacRumeurs, tous les modèles d’iPhone 13 mesureront 7,55 mm d’épaisseur contre 7,4 mm sur la série 12 actuelle.

Le changement de 0,15 mm qui en résulte est visualisé ci-dessous, bien que vous ayez du mal à le voir réellement dans la vie réelle. Là encore, il suffira de rendre de nombreux étuis et autres accessoires incompatibles avec les nouveaux modèles.

Crédit d’image: MacRumeurs

Apple serait en train de préparer un changement plus substantiel à l’arrière avec les bosses de la caméra sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max. Les deux modèles Pro comporteront désormais des découpes de caméra de 36 mm x 37 mm à l’arrière, ce qui est nettement plus grand que les découpes des 12 modèles Pro. Le vanilla 13 comportera une découpe de caméra de 29 mm x 29 mm par rapport au 28 mx 30 mm de l’iPhone 12 sortant.





Crédit d’image: MacRumeurs

On dit également que l’épaisseur de la bosse de la caméra augmente sur la prochaine série 13 Pro à environ 3,65 mm par rapport au 1,5-1,7 mm sur la série 12 Pro. Selon les rumeurs, Apple apporterait une stabilisation du décalage du capteur sur les caméras principales et ultra-larges des nouveaux modèles d’iPhone 13 Pro, ce qui devrait expliquer les plus gros bosses de la caméra.

