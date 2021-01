Le mois dernier, un analyste de Barclays a rapporté qu’Apple pourrait équiper la famille iPhone 13 d’une connectivité Wi-Fi 6E. Maintenant, le même analyste répète cette affirmation, mais avec plus de certitude.

C’est une bonne nouvelle pour Broadcom, qui devrait fournir le modem Wi-Fi pour les nouveaux iPhones, tout comme il l’a fait pour le Samsung Galaxy S21 Ultra, le premier téléphone à prendre en charge 6E.

Le Wi-Fi 6E utilise une bande de fréquences nouvellement allouée (à 6 GHz), ce qui sera une aubaine pour ceux qui vivent dans des appartements – un moyen d’échapper à la bande bondée de 5 GHz. De plus, les signaux 6 GHz ont du mal à traverser les murs, ce qui réduira encore les interférences des réseaux voisins.

La nouvelle norme promet une bande passante plus élevée avec sept canaux de 160 MHz (ou quatorze 80 MHz). La latence sera également plus faible, ce qui améliorera le partage d’écran sans fil (et la diffusion de jeux depuis un ordinateur ou une console).

Apple a été l’un des premiers à prendre en charge le Wi-Fi 6, à commencer par la génération iPhone 11. La 13 série est attendue en septembre.

