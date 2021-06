La série iPhone 12 a atteint 100 millions de ventes sept mois seulement après son lancement

La série iPhone 12 a été le lancement le plus réussi d’une gamme Apple depuis l’iPhone 6 en 2014, rapporte Recherche de contrepoint. À l’époque, c’était le design rafraîchi et les écrans plus grands qui attiraient les gens vers la série 6, qu’est-ce qui a motivé les ventes de la série 12 ?

Selon les analystes, il s’agissait de l’adoption de la 5G sur tous les modèles ainsi que des écrans OLED, même sur les téléphones non-Pro. Contrairement aux générations précédentes, cette fois-ci, les gens ont afflué vers les modèles haut de gamme.

L’iPhone 12 Pro Max en particulier – c’était le téléphone le plus populaire des quatre, représentant 29% des ventes totales, contre 25% pour le 11 Pro Max l’année dernière. Et ce sont les chiffres mondiaux, remarquez, le nouveau modèle haut de gamme était très populaire aux États-Unis – 40% des 12 téléphones Pro Max vendus appellent la maison des États-Unis.

Le 12 Pro Max a été lancé au même prix que le modèle de l’année dernière, 1 100 $, mais comme il représente une plus grande partie de la gamme de produits, le prix de vente moyen (ASP) de la série iPhone 12 était plus élevé. En fait, l’ASP est à un niveau record. C’est l’une des raisons pour lesquelles la série iPhone 12 a rapporté plus d’argent, 22% de revenus plus élevés que la série 11.

L’autre raison principale est simple : Apple vient de vendre plus de téléphones. La série iPhone 12 a atteint 100 millions d’unités vendues dans le monde en avril, sept mois après son lancement. La série 11 a mis deux mois de plus pour y arriver.

