La série Infinix Note 30 arrive plus tard ce mois-ci avec la technologie All-Round FastCharge

Infinix dévoilera la nouvelle série Note 30 plus tard ce mois-ci, nous ont révélé des sources proches du dossier. Les téléphones seront équipés de la technologie All-Round FastCharge de la société, qui prend en charge des vitesses de charge filaire allant jusqu’à 260 W et des vitesses sans fil allant jusqu’à 110 W.

D’après ce que nous entendons, les mid-rangers Infinix Note 30 n’atteindront pas le maximum pris en charge par All-Round, mais ils introduiront une recharge sans fil rapide, tout en maintenant le prix en dessous de 300 $, ce qui sera une première.

All-Round FastCharge n’est pas seulement une question de vitesse, il comprend également des fonctionnalités telles que la charge de dérivation (cela déconnecte la batterie une fois chargée et fait fonctionner le téléphone à l’électricité du chargeur). La technologie fonctionne également avec les protocoles standard de l’industrie tels que USB Power Delivery 3.0 et peut également effectuer une charge inversée. La longévité de la batterie est également au centre des préoccupations et le système maintient la température basse et prend en charge la charge nocturne intelligente.

La série Infinix Note 30 prendra en charge la technologie All-Round FastCharge de la société

Auparavant, nous avons vu fuir plusieurs modèles : Infinix Note 30 Pro, Note 30 VIP et Note 30 5G. Il devrait également y avoir un Note 30 vanille (4G) avec une batterie de 5 000 mAh.

PS. Au cas où vous l’auriez manqué, consultez nos tests détaillés de All-Round pour voir ce qu’il peut faire lorsqu’il atteint sa vitesse maximale.