La série Huawei P50 qui arrivera le dernier week-end de mars comprend trois téléphones

L’activité smartphone de Huawei traverse peut-être une période difficile, mais cela n’empêche pas l’équipe de lancer de nouveaux téléphones. La série P50 est généralement lancée en mars et, selon un fuite digne de confiance, la nouvelle gamme arrivera entre le 26 mars et le 28 mars.

Il a également révélé qu’il y aurait à nouveau trois téléphones avec deux chipsets différents – le Huawei P50 vanille viendra avec un Kirin 9000E, tandis que les P50 Pro et P50 Pro + fonctionneront sur la plate-forme phare Kirin 9000.

Huawei P40 Pro, P40 Pro + et P40

Selon l’utilisateur de Twitter @ RODENT950, Huawei a finalisé la conception et le téléphone est prêt à entrer en production en série. La nouvelle série apportera un «nouveau design», mais la source n’a pas précisé s’il s’agissait des appareils photo ou du / des téléphone / s en général.

Les P50, P50 Pro et P50 Pro + apporteront certainement une nouvelle configuration de caméra, un écran amélioré et des capacités de jeu. Le panneau avant sera OLED. Alors que les fabricants coréens LG et Samsung sont prêts à fournir des panneaux, nous sommes assez convaincus que Huawei s’appuiera également sur son collègue chinois BOE pour certains appareils (probablement ceux destinés au marché intérieur).

