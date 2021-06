La série Huawei P50 arrive le 29 juillet avec un énorme capteur ultra-large

Le dévoilement de la série Huawei P50 pourrait avoir lieu le 29 juillet, selon une rumeur de Weibo. La date a été révélée en convertissant l’indice de code binaire 1011011001 en 729, suggérant le 29 juillet. La série P50 comprendrait trois appareils : le P50, le P50 Pro et le P50 Pro+.

Une autre source chinoise affirme qu’en raison de l’effet de la pandémie sur l’approvisionnement, Huawei pourrait dévoiler une flotte d’appareils P50 principalement prêts pour la 4G, tous utilisant le chipset Kirin 9000. Cela permettrait un prix inférieur, même si nous attendons toujours des versions 5G du P50 Pro et du P50 Pro+.

Une troisième rumeur a pointé du doigt la série utilisant un nouveau capteur 1/1,18 pouce pour la caméra ultra grand angle. Ce serait l’un des plus grands capteurs d’un téléphone et certainement le plus grand capteur d’un appareil photo ultra-large parmi tous les téléphones. Le capteur principal d’au moins les P50 Pro et Pro+ serait un Sony IMX800 de 1 pouce, le plus grand capteur de téléphone à ce jour.

Un dernier détail sur la série P50, le P50 aurait une légère courbe sur son écran OLED, tandis que les P50 Pro et Pro+ auraient des côtés incurvés « en cascade ».

