La série Huawei Mate 50 tombe avec un appareil photo à ouverture variable

Huawei a annoncé trois nouveaux téléphones Mate 50 qui arborent tous le même appareil photo à ouverture variable et le dernier processeur Qualcomm haut de gamme – mais sans prise en charge 5G.

Deux ans après les téléphones Mate 40 et un an après l’annonce initiale du P50 Pro, la société a ses derniers produits phares aux spécifications lourdes prêts à l’emploi.

Les modèles Huawei Mate 50, Mate 50 Pro et Mate 50 Pro RS Porsche arrivent en premier sur le marché chinois, et la société n’a pas indiqué s’ils iront plus loin, mais nous espérons qu’ils le feront.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Huawei Mate 50, y compris les informations sur ses capacités de communication par satellite – une première mondiale revendiquée.

Quand sortira le Huawei Mate 50 ?

Les téléphones Mate 50 sont tous disponibles en précommande à partir du 6 septembre 2022. Ils seront mis en vente générale le 28 septembre.

Combien coûte le Huawei Mate 50 ?

Le Mate 50 standard coûte à partir de ¥ 4999, tandis que le plus costaud Mate 50 Pro coûte à partir de ¥ 7799.

Une édition spéciale Mate 50 RS Porsche design se vend à partir de 12 999 ¥.

Quelles sont les caractéristiques et fonctionnalités des téléphones Huawei Mate 50 ?

Les trois téléphones Huawei Mate 50 sont équipés du Snapdragon 8+ Gen 1, le dernier processeur mobile haut de gamme de Qualcomm.

C’est bon à voir car des rumeurs avaient suggéré que les téléphones resteraient avec le Snapdragon 888 vu sur le Huawei P50 Pro. Le problème des téléphones Mate 50 – comme tous les téléphones Huawei maintenant – est qu’ils ne sont pas compatibles 5G.

L’interdiction commerciale américaine en cours affectant l’entreprise signifie qu’elle ne peut pas prendre en charge correctement la nouvelle norme de réseau. Mais au moins, les performances de ces téléphones devraient être à la hauteur du reste des meilleurs Android à offrir cette année.

Pour aborder l’autre éléphant dans la pièce – ces téléphones n’exécuteront pas les services Google ni n’auront accès au Google Play Store, tout comme le Huawei Mate 40 Pro et les téléphones Huawei les plus récents. Au lieu de cela, ils exécuteront le logiciel Harmony OS 3.0 de Huawei. Vous pourrez toujours télécharger des applications depuis Huawei AppGallery, bien que de nombreux favoris occidentaux soient toujours manquants.

Le Huawei Mate 50 Pro Huawei

Le Mate 50 standard dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces qui peut exécuter un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Mate 50 Pro le transforme en un panneau OLED de 6,74 pouces à 120 Hz avec une profondeur de couleur de 10 bits.

Le plus intéressant est que le Mate 50 et le Mate 50 Pro partagent le même appareil photo principal. Il s’agit d’un objectif large de 50Mp avec stabilisation optique de l’image (OIS) et d’une ouverture variable comprise entre f/1,4 et f/4,0. L’un des seuls téléphones à avoir jamais eu une ouverture variable était le Samsung Galaxy S9 – étrangement, les futurs téléphones Samsung ne l’ont pas conservé.

Espérons qu’il deviendra plus courant, et Huawei l’incluant sur le Mate 50 est un bon signe. Il pourrait s’agir du prochain grand pas en avant dans la photographie sur smartphone, offrant davantage de commandes manuelles similaires aux appareils photo reflex numériques basés sur le matériel plutôt que sur le logiciel. Huawei indique que le mode Pro de l’application appareil photo dispose de dix ouvertures physiques réglables.

Bien que les deux téléphones disposent de cette nouvelle technologie dans l’objectif principal, le Mate 50 Pro dispose d’un téléobjectif 64Mp plus performant avec OIS et zoom optique 3,5x – bien que le téléobjectif 12Mp du Mate 50 standard dispose également d’un OIS et d’un zoom optique 5x. Le Pro peut cependant pirater le zoom numérique 100x, tandis que le Mate 50 est bloqué sur un 50x toujours impressionnant.

Les deux téléphones partagent le même objectif ultra large 13Mp et semblent également utiliser la même caméra frontale 13Mp.

Le système à ouverture variable Huawei

Sur le design Porsche Mate 50 RS plus cher – qui n’est en réalité qu’un Mate 50 Pro avec un design encore plus haut de gamme – il y a une différence de caméra. Il dispose d’un appareil photo périscope de 48Mp qui peut également prendre des photos macro.

Le Mate 50 est livré avec 128, 256 ou 512 Go de stockage, tandis que le Mate 50 Pro est livré avec 256 ou 512 Go. Le modèle Porsche toujours haut de gamme n’est disponible qu’avec 512 Go. Tous sont extensibles via le format de carte nano mémoire (NM) propriétaire de Huawei.

Ils sont également tous dotés d’une résistance à la poussière et à l’eau IP68, d’une charge filaire de 66 W et d’une charge sans fil de 50 W et de haut-parleurs stéréo.

Une autre façon dont la série Mate 50 repousse les limites techniques est sa prise en charge des communications par satellite. En utilisant le système de messagerie par satellite chinois Beidou, la conception Porsche Mate 50, Mate 50 Pro et Mate 50 RS pourra envoyer des messages par satellite plutôt que par les réseaux mobiles terrestres – mais surtout, ils ne peuvent que les envoyer, pas les recevoir.

Le design du Mate 50 RS Porsche Huawei

Actuellement, les communications par satellite sont largement utilisées sur les réseaux privés par les militaires et les services d’urgence dans des endroits où les réseaux mobiles standard n’atteignent pas.

Les téléphones n’ont pas adopté la technologie, peut-être parce que contourner les opérateurs mobiles traditionnels est une décision commerciale dangereuse – ils ne sont pas historiquement les bonnes entreprises pour se mettre du mauvais côté.

Mais avec Huawei boudé par les États-Unis, c’est peut-être un signe de l’innovation dont l’entreprise est encore capable dans son pays d’origine.

Nous espérons avoir des avis sur les Mate 50 et Mate 50 Pro ici sur Tech Advisor si et quand les téléphones sont confirmés pour un lancement européen.