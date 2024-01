La série « House of David » sur le roi David arrive sur Amazon Prime

Dans la foulée du succès de la série biblique « The Chosen », une série retraçant l’histoire du roi David et de Saül de l’Ancien Testament arrive sur Amazon Prime Video par le réalisateur derrière « Jesus Revolution » et « I Can Only Imagine ».

Plus tôt ce mois-ci, Amazon MGM Studios a annoncé avoir conclu un accord avec le nouveau studio de cinéma confessionnel et axé sur les valeurs, The Wonder Project, et avoir commandé une nouvelle série basée sur la Bible, “House of David”, pour Prime Video, selon à Variété.

Le Wonder Project a été cofondé par le réalisateur Jon Erwin et l’ancienne directrice de Netflix et YouTube Kelly Merryman Hoogstraten. Dallas Jenkins, le créateur et réalisateur de « The Chosen », est conseiller pour The Wonder Project.

“Maison de David” suit le récit de l’Ancien Testament sur David, la figure biblique qui est finalement devenue le roi des Israélites.

Selon la description officielle, la série « suit le roi Saül, autrefois puissant, alors qu’il est victime de sa propre fierté. Un prophète se prépare à le renverser – oignant le jeune berger exclu David comme second roi. Alors que la fureur de Saül grandit, David navigue entre l’amour, la violence et la politique dans la cour de l’homme même qu’il est destiné à remplacer. Deux rois. Un Royaume. Le résultat est la guerre.

“Avec House of David étant le premier projet dans le cadre de ce nouvel accord, nous préparons le terrain pour une série de films et d’émissions de télévision convaincants et axés sur des valeurs”, a déclaré Jon Erwin de The Wonder Project. “Il s’agit d’une étape importante pour The Wonder Project, et nous sommes ravis de travailler avec une entreprise qui comprend et soutient notre mission et notre public d’une manière aussi révolutionnaire.”

Ces dernières années, les films et séries télévisées basés sur la Bible ont connu un énorme succès ; « The Chosen », qui a attiré 200 millions de téléspectateurs uniques sur ses plateformes depuis son lancement en 2017, a été reconnu pour avoir déclenché une vague renouvelée d’intérêt pour les drames bibliques.

Jenkins, le créateur et producteur-réalisateur des plusieurs saisons sur la vie de Jésus et agit en tant que conseiller spécial du Wonder Project, a déclaré au Christian Post que même s’il n’aime pas « trop réfléchir » à ce qui motive le Après le succès de la série, les fans lui ont dit qu’ils en appréciaient l’authenticité et l’humanité.

«Je pense que beaucoup de gens voient Jésus, et même les disciples de Jésus, comme des vitraux, des statues, quelque chose sur une page, quelque chose sur un tableau. Même lorsqu’ils lisent les Écritures, ils ont parfois du mal à se connecter. Je pense qu’en faisant le spectacle, en créant Jésus et ses disciples, en rappelant aux gens qu’ils étaient des êtres humains et en disant : « Wow, leurs luttes sont nos luttes. Leurs questions étaient les nôtres, donc la réponse peut être la même. Cela semble être ce qui résonne chez les gens.

Erwin, le cinéaste chrétien au franc-parler derrière le prochain film « Ordinary Angels », a déclaré Variété lui et sa femme font « partie du public » que le Wonder Project veut servir.

“Ma femme et moi avons quatre enfants”, a-t-il déclaré. “Il y a un public que je sers avec le contenu que nous créons. J’en ai besoin de plus chez moi.”

Erwin a déclaré que la société espère vendre ses productions aux réseaux grand public, aux streamers et aux distributeurs de films tout en créant ses propres options de distribution et de streaming.

“Et si nous pouvions rêver un peu plus grand ? Et si nous pouvions construire notre propre studio qui donne aux créatifs dans cet espace un niveau de liberté et de ressources qu’ils n’avaient pas auparavant”, a déclaré Erwin à Variety. “Nous voulons être partenaires des studios, des streamers et de tous ceux qui souhaitent atteindre ce public de manière profondément nouvelle. Mais nous voulons le faire tout en construisant quelque chose d’indépendant et qui puisse durer.”