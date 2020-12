La série Honor V40 sera lancée en Chine le 12 janvier, a indiqué un pronostiqueur sur Weibo. La nouvelle série de smartphones Honor devrait inclure le vanilla V40 Pro et le Honor V40 Pro Plus. De plus, le même pronostiqueur sur Weibo (via GSMArena) a publié une capture d’écran d’un test bêta à 120 ips sur le Honor V40, corroborant les rumeurs antérieures selon lesquelles le téléphone embarquerait un écran 120 Hz. L’honneur qui s’est récemment séparé de Huawei n’a pas encore confirmé le développement des smartphones.

Comme son nom l’indique, le Honor V40 succédera à la série Honor V30 lancée en novembre 2019. On ne sait pas si le téléphone atteindra d’autres marchés mondiaux. Actuellement, le Honor View 20 (variante mondiale du Honor V20) est disponible en Inde à partir de Rs 37 999. Plus tôt en novembre de cette année, un pronostiqueur, qui porte ce nom, Teme a affirmé que le nouveau Honor V40 emballerait le SoC MediaTek Dimensity 1000+ tandis que le Honor V40 Pro Plus aurait le SoC Kirin 9000 de Huawei. Les deux smartphones peuvent comporter un écran incurvé Full HD + de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, a ajouté le pronostiqueur. Selon un rendu présumé sur Twitter, les smartphones auraient une configuration de caméra arrière quadruple. De plus, l’un des modèles (probablement le Honor V40 Pro Plus) serait doté d’une configuration à double caméra frontale. En termes de charge, la série Honor V40 pourrait également disposer de la technologie de charge SuperCharge 66W et d’une charge sans fil 40W. D’autres détails tels que les informations sur la caméra, la RAM et les options de stockage, les fonctionnalités de connectivité, etc. restent flous.

Auparavant, des rapports avaient suggéré le lancement de la série Honor V40 en novembre 2020. Tipster Teme l’avait également indiqué lors de son lancement ce mois-ci. Étant donné que Honor n’a pas encore confirmé le développement des smartphones et que les deux déclarations de date de lancement ont été inexactes jusqu’à présent, les lecteurs sont invités à prendre les informations avec une pincée de sel.