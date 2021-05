La série Honor Play 5 arrive officiellement le 18 mai

Honor devrait apporter une nouvelle série de téléphones appelée Play 5, et la société a finalement révélé quand le lancement aura lieu – la date est le 18 mai. Mardi prochain, nous verrons un téléphone avec quatre caméras à l’arrière, une goutte d’eau. encoche sur le devant et apparemment un écran OLED puisque l’affiche officielle ne révèle aucun scanner d’empreintes digitales visible.

L’image a été publiée sur Weibo et a soulevé quelques sourcils puisque nous avons déjà vu un autre smartphone Honor Play 5 avec une configuration de caméra différente à l’arrière. Cependant, il est plus probable que nous examinions deux téléphones différents faisant partie de la même gamme – Honor Play 5 et Honor Play 5 Lite, par exemple.

Les deux appareils auront une quad-cam 64 MP à l’arrière, comme on le voit sur les rendus. D’autres spécifications font encore l’objet de rumeurs, mais elles indiquent un OLED de 6,53 pouces avec une résolution Full HD +, un chipset Dimensity 800U (au moins pour l’un d’entre eux) et un corps ultra-fin – seulement 7,46 mm, pour un poids total de 179 grammes .

On dit que la batterie fait 3800 mAh, et on se demande si Honor a hérité des normes Huawei SuperCharge, ou s’il a décidé de développer sa propre technologie.

