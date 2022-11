La série Honor 80 arrive également le 23 novembre

Honor a prévu un lancement pour le 23 novembre, et plus tard, la société a confirmé que nous verrions le Magic Vs pliable faire ses débuts. Aujourd’hui, le PDG de la société, George Zhao, a publié sur Weibo une vidéo révélant que la série Honor 80 sera également présentée mercredi prochain.

Les téléphones auront deux caméras frontales, positionnées au centre, ouvrant la voie à des notifications de type Dynamic Island.

Le design du téléphone a été révélé par Timmy Yip, un artiste renommé de 58 ans originaire de Hong Kong avec des œuvres dans la conception de costumes et l’art visuel et contemporain. Un autre influenceur célèbre qui a fait la promotion des appareils sur leur page est le mannequin et acteur chinois Simon Gong, qui fait partie de la famille Honor depuis la série 50.













Honorer les affiches de la série 80

La conception de la caméra avec deux grands cercles fait vraiment partie d’Honor depuis que la marque est devenue indépendante, mais cela ressemble à la mise en œuvre la plus soignée à ce jour, avec le numéro 8 intégré entre les deux. Mis à part ce tas de teasers photo et vidéo, nous ne savons pas grand-chose de la série.

Cependant, nous attendons au moins trois appareils – Honor 80 avec chipset Dimensity 1080, Honor 80 Pro avec un appareil photo 108MP et un chipset Snapdragon 778G, et Honor 80 Pro avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, un appareil photo principal 160MP et deux tireurs selfie 50MP .

