La série Honor 50 sera dévoilée le 16 juin

Honor a annoncé que la série Honor 50 dont nous entendons parler depuis avril sera officiellement dévoilée le 16 juin lors d’un événement à Shanghai, en Chine.

La société a également publié une vidéo sur Weibo taquinant la série Honor 50. Il ne divulgue aucune spécification de la gamme, mais nous donne un aperçu de la conception de la caméra à double anneau.

Honor n’a pas encore révélé l’intégralité de la fiche technique de la gamme Honor 50, mais le fabricant de téléphones a précédemment confirmé que le vanilla 50 serait alimenté par le SoC Snapdragon 778G. Le modèle Pro pourrait également être alimenté par la même puce, tandis que la variante Pro + – selon le benchmark Master Lu – aura la puce Snapdragon 888 à la barre.

Croquis de conception Honor 50

Le reste des spécifications du Honor 50 Pro + révélées par la base de données de référence incluent un écran AMOLED 6,79 pouces QHD + 120 Hz, 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage UFS 3.1 et une batterie de 4400 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 66 W et sans fil de 50 W.

Le smartphone aura une configuration à double caméra (32MP + 8MP) à l’avant, tandis que l’arrière arborera un appareil photo principal de 50MP rejoint par un ultra-large 13MP, un téléobjectif 8MP et une unité 3D ToF.

