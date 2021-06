La série Honor 50 dévoilée avec des écrans 120 Hz, des appareils photo 108 MP et la prise en charge de GMS

Honor a ouvert une nouvelle page de son histoire aujourd’hui avec la sortie de sa série Honor 50. Les Honor 50 Pro, Honor 50 et Honor 50 SE sont les premiers appareils de la société à être livrés avec le support GMS dans plus d’un an. Les trois sont livrés avec des écrans 120 Hz, des caméras principales 108 MP et une charge rapide jusqu’à 100 W.

Le Honor 50 et son homologue Pro sont également les premiers téléphones équipés du chipset Snapdragon 778G de Qualcomm. Le Honor 50 SE est l’entrée la plus abordable du trio et s’appuie sur la plate-forme Dimensity 900 de Mediatek.

Honneur 50 et 50 Pro

Le meilleur du groupe Honor 50 est naturellement le modèle Pro. Il contient un écran AMOLED 10 bits incurvé de 6,72 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a une paire de caméras selfie (32MP principal + 12MP ultralarge) logées dans la découpe en forme de pilule. L’écran offre un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, un taux de rafraîchissement dynamique qui devrait contribuer à la durée de vie de la batterie et est également certifié HDR.





Honor 50 Pro et Honor 50

Le Honor 50 régulier revient à un panneau de 6,57 pouces avec les mêmes spécifications de base que le panneau du modèle Pro, bien qu’il ne transporte qu’un seul tireur selfie de 32 MP.

À l’arrière, les deux téléphones partagent des caméras identiques logées dans deux grandes ouvertures circulaires. Il y a une caméra principale de 108 MP dans l’anneau supérieur avec un capteur de 1/1,52 pouce et un binning de 9 à 1 pixel. Les objectifs fournis comprennent un vivaneau ultra-large de 8 MP et deux modules de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Honor propose également des modes Vlog spéciaux qui capturent simultanément la vidéo des caméras avant et arrière.

Ce sont les premiers smartphones à utiliser la nouvelle plate-forme mobile 778G de Qualcomm qui apporte un processeur Kryo 670 associé à un GPU Adreno 642L pour des performances proches du Snapdragon 780G. Le SoC est associé à 8 ou 12 Go de RAM.

L’avant du logiciel est couvert par Magic UI 4.2 basé sur Android 11. Les unités internationales devraient arriver avec le support GMS prêt à l’emploi. Honor 50 Pro est livré avec une batterie de 4 000 mAh et des vitesses de charge filaire de 100 W, tandis que le modèle vanille contient une plus grande cellule de 4 300 mAh avec une charge de 66 W.

Honor 50 et Honor 50 Pro seront en prévente à partir du 25 juin en Chine. Honor 50 commence à 2 699 CNY (422 $) tandis que le Honor 50 Pro commence à 3 699 CNY (578 $). Honor a confirmé que les deux seront disponibles à l’international dans plus de 40 régions, mais n’a pas fourni de date pour cela.

Honneur 50 SE

Le Honor 50 SE propose un écran LCD plat de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un seul trou de perforation pour le tireur selfie 16MP. L’arrière abrite la même caméra principale 108MP des modèles les plus chers, ainsi qu’une caméra ultra-large 8MP et une macrocam 2MP.





Honneur 50 SE

Le grand changement vient du département SoC où le Honor 50 SE contient la plate-forme Dimensity 900 de Mediatek associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le téléphone est équipé d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge filaire de 66 W. Il démarre Magic UI 4.2 basé sur Android 11. Le prix commence à 2 399 CNY (375 $) et la disponibilité en Chine commence le 2 juillet.