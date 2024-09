La série Harry Potter de HBO organise actuellement un casting ouvert

Personne ne voulait vraiment HBO va faire un Harry Potter montrer en premier lieu, mais au moins ils semblent quelque peu déterminés à le faire correctement. (Moins la JK Rowling de tout çabien sûr.) Au lieu de compter sur l’auteur en disgrâce pour débiter plus de bêtises sur les sorciers qui chient par terre (ou quoi que ce soit d’autre qu’elle fait quand elle n’est pas poursuivi en justice pour sa vile transphobie et sa cyberintimidation), HBO a fait appel SuccessionFrancesca Gardiner est scénariste et showrunner et Mark Mylod est réalisateur de la série. Ils ont maintenant pris la décision incroyablement astucieuse de lancer un appel à casting ouvert pour le trio d’or au lieu de nous forcer à compter avec Jacob Elordi dans le rôle d’Harry ou n’importe quel autre Des bêtises à la Sam Levinson Ils auraient pu trouver une solution. Oserions-nous dire 10 points pour HBO ?

Le appel de castingdont l’authenticité a été confirmée par Variétéindique qu’il ne recherche que des « enfants âgés de 9 à 11 ans en avril 2025 et résidant au Royaume-Uni ou en Irlande ». Il propose actuellement des boutons pour soumettre des candidatures pour Harry, Ron et Hermione. Il indique également que l’émission est « engagée en faveur d’un casting inclusif et diversifié », avec une note spéciale selon laquelle des « artistes qualifiés » doivent être soumis pour chaque rôle « sans tenir compte de l’origine ethnique, du sexe, du handicap, de la race, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de toute autre base protégée par la loi, sauf indication contraire spécifique ». Il sera intéressant de voir si cet engagement porte réellement ses fruits avec Rowling en tant que producteur exécutifmais c’est certainement un début prometteur.

De nos jours, aller au cinéma, c’est un peu comme regarder une porte tournante remplie de la même dizaine d’acteurs dans différentes perruques et tenues, c’est donc toujours rafraîchissant quand un grand nom s’engage réellement à trouver de nouveaux talents. Cela a porté ses fruits pour Percy Jackson et les Olympienset cela a particulièrement porté ses fruits pour l’original Harry Potter Les films qui ont fait de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint des stars du jour au lendemain. Il est difficile pour l’auteur de cet article d’imaginer que Harry, Hermione et Ron soient interprétés par quelqu’un d’autre, mais peut-être que la prochaine génération dira la même chose de celui ou celle que cet appel à candidatures découvrira.