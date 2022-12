La série God of War en préparation sur Amazon Prime Video

Dieu de la guerre fera le saut vers Amazon Prime Vidéo. Amazon Studios a commandé une série d’action en direct basée sur le jeu God of War de 2018, et il coproduira l’émission avec Sony Pictures Television.

Rafe Judkins, le showrunner de La roue du temps sur Prime Video, sera en charge de l’adaptation en jeu vidéo. Mark Fergus et Hawk Ostby, qui étaient scénaristes et producteurs exécutifs pour L’étenduerempliront les mêmes rôles pour le spectacle God of War.

La franchise God of War a débuté en 2005 sur PlayStation 2 et mettait en vedette Kratos, un guerrier spartiate qui se venge des dieux grecs pour l’avoir utilisé comme pion. Après plusieurs sorties sur diverses plateformes PlayStation, la série a été ramenée en 2018 par Santa Monica Studios. Dans cette nouvelle version, Kratos est à Midgard parmi les dieux nordiques, avec son fils Atreus. Cette nouvelle aventure a été saluée par la critique et a donné lieu à sa suite, Dieu de la guerre : Ragnaröksorti en novembre.

Sony, propriétaire de la franchise God of War, a fait pression pour plus d’adaptations de ses jeux ces dernières années. Plus tôt cette année, Inexploré a fait ses débuts au cinéma et Série Le dernier d’entre nous doit commencer le HBO Max en janvier.