La série Galaxy S24 ne prend officiellement pas en charge Qi2

Qi2 a été annoncé il y a plus d’un an maintenant comme la prochaine grande nouveauté en matière de chargement sans fil, apportant le même ensemble d’aimants utilisés pour le très populaire MagSafe d’Apple à tout autre appareil en tant que norme de l’industrie. Mais nous ne l’avons pas encore vu faire ses débuts sur aucun matériel, et la nouvelle série Galaxy S24 de Samsung ne change rien à cela car les trois appareils ne prennent pas en charge Qi2.

La recharge sans fil a été un élément essentiel des smartphones haut de gamme au cours de la dernière décennie, mais la technologie n’a pas vraiment beaucoup changé depuis. Les choses sont devenues un peu plus rapides, un peu plus froides, mais c’est intrinsèquement la même chose. Avec Qi2, nous bénéficions d’une véritable mise à niveau majeure.

L’accent du Qi2 n’est pas mis sur la vitesse mais plutôt sur l’efficacité grâce à un meilleur alignement. Cela est géré via un anneau d’aimants identiques à ceux qu’Apple utilise pour MagSafe. En fait, l’iPhone 13 et les versions ultérieures d’Apple constituent les premiers appareils Qi2. Grâce à ces aimants, les accessoires et les téléphones peuvent mieux aligner leurs bobines de charge pour réduire les pertes de puissance et la chaleur.

Mais encore une fois, Qi2 n’est encore vraiment apparu sur aucun matériel Android.

Il existe une tonne d’accessoires et Apple a mis à jour tous ses iPhones MagSafe pour qu’ils soient compatibles Qi2, mais il n’y a rien d’Android. Beaucoup s’attendaient à ce que Samsung soit le premier à proposer la série Galaxy S24, mais ce n’est pas le cas.

Samsung ne prendra pas en charge le matériel nécessaire pour Qi2 sur la série Galaxy S24. La société note que le chargement sans fil est toujours pris en charge via la norme Qi du WPC, mais qu’il n’y a rien sur Qi2. Interrogé sur l’absence de Qi2 lors d’une conférence de presse au début du mois, Samsung a seulement mentionné que les clients n’avaient pas encore demandé la norme.

Nous avons demandé plus de détails à Samsung et mettrons à jour cet article dès qu’ils seront disponibles.

En réalité, cela n’est pas une surprise majeure. Comme nous l’avions évoqué dans notre newsletter plus tôt ce mois-ci, Qi2 vient d’être finalisé il y a quelques mois, ce qui est loin d’être suffisant pour que Samsung ait intégré la norme dans son matériel. Très probablement, nous ne verrons aucun téléphone Qi2 pendant un certain temps, le Pixel 9 ressemblant actuellement au candidat grand public le plus probable.

