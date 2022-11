La série Galaxy S23 arrive dans la première semaine de février, selon les médias coréens

Nous avons toujours su que Samsung dévoilera la série Galaxy S23 au premier trimestre de l’année prochaine – la série S22 a été dévoilée le 9 février, la série S21 le 14 janvier et la série S20 le 11 février. Nous n’avions pas la date exacte, cependant , et officiellement nous ne le faisons toujours pas. Cela dit, un responsable commercial a parlé à la presse coréenne des dates probables de révélation et de lancement.

Selon l’initié, Samsung organisera un événement presse à San Francisco la première semaine de février (c’est-à-dire du 30 janvier au 5 février). Après cela, Samsung effectue traditionnellement deux semaines de précommandes et fixe la première date d’expédition à un vendredi.

En consultant le calendrier, le 17 février devrait être le vendredi où les premières unités Galaxy S23 seront expédiées.











Rendus spéculatifs : Samsung Galaxy S23 • Galaxy S23+ • Galaxy S23 Ultra

Le lancement du Galaxy S tombait en mars, mais l’évolution des conditions du marché a conduit Samsung à le faire avancer. Cela en fait une réponse plus rapide aux modèles concurrents (dont certains seront lancés en décembre) et donne à la série plus de temps pour stimuler les finances du premier trimestre.

Il y a plus que cela, rapporte une publication coréenne Chosun. Samsung tient également compte du ralentissement du marché des smartphones, qui, selon les analystes, se poursuivra l’année prochaine. Cela aurait motivé Samsung à lancer la nouvelle série S le plus tôt possible.

La source (en coréen) | Passant par