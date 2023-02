La série Galaxy Book 3 prouve que les ordinateurs portables Pro de Samsung progressent

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

À L’événement Unpacked de Samsung la semaine dernière, le géant de l’électronique a annoncé le nouvel ordinateur portable Galaxy Book 3 Ultra aux côtés de son dernier téléphones phares Galaxy S23.

Comme Samsung meilleurs téléphones Galaxy Ultra et Tablette Galaxy Tab S8 Ultra, l’ordinateur portable Ultra aura des performances puissantes, une tonne de fonctionnalités et un écran qui tue. Mais comme les autres appareils Ultra, l’ordinateur portable Ultra peut être plus d’ordinateur que vous n’en avez besoin. Samsung a également le Galaxy Book 3 Pro et Pro 360, qui sont un cran en dessous de l’Ultra en termes de performances, mais ont beaucoup de fonctionnalités en commun, ainsi que leurs propres extras supplémentaires.

Le Galaxy Book 3 Ultra est indéniablement la star, et heureusement, il corrige deux choses que je n’aimais pas à propos du sinon excellents modèles Galaxy Book 2 Pro. Un problème était leurs affichages. Bien qu’ils aient de superbes panneaux AMOLED, ils étaient des écrans larges 16: 9, 1080p; la plupart des ordinateurs portables haut de gamme utilisent des panneaux 16:10 haute résolution qui vous offrent plus d’espace vertical. Le Galaxy Book 3 Ultra de 16 pouces passe à 16h10. Il s’agit également d’un panneau AMOLED, vous obtiendrez donc des couleurs et un contraste incroyables. De plus, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une vidéo plus fluide ; sa résolution est de 2 880 x 1 800 pixels.



Le deuxième problème que j’ai eu avec le Book 2 Pro était que Samsung n’offrait aucune option pour les graphiques discrets et franchement, si vous appelez quelque chose “Pro”, vous devriez offrir quelque chose de plus fort que les graphiques intégrés. Cela ne change pas avec les modèles Book 3 Pro, mais l’Ultra aura soit une puce graphique Nvidia GeForce RTX 4050 ou 4070 et ils seront associés à un processeur Intel Core i7 ou i9 de 13e génération, respectivement, donnant l’Ultra des performances d’ordinateur portable de niveau professionnel.

Ces composants augmentent considérablement le prix, avec la configuration Core i7 et RTX 4050 à partir de 2 400 $ et l’association Core i9 et RTX 4070 à 3 000 $. (Les prix et la disponibilité n’ont pas été annoncés pour le Royaume-Uni ou l’Australie, mais le prix d’entrée se convertit en 1 950 £ et 3 400 AU $.) Vous bénéficiez de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes pour ces prix, comme une webcam 1080p, un système audio à quatre haut-parleurs, un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation et une plus grande batterie de 76 wattheures. L’Ultra possède également plus de ports que le Galaxy Book 2 Pro, avec un port USB-A et une sortie HDMI 2.0 rejoignant ses deux ports Thunderbolt USB-C, un emplacement pour carte microSD et une prise casque.

La bonne nouvelle est que presque toutes ces choses se répercutent sur les modèles Pro, les grandes exceptions étant le processeur Core i9 et les graphiques discrets. La bonne chose à ce sujet est que l’ordinateur portable Galaxy Book 3 Pro de 16 pouces est 4 millimètres plus fin et il est environ une demi-livre plus léger que l’Ultra de 16,5 mm d’épaisseur et de 4 livres (1,8 kilogramme). Le Galaxy Book 3 Pro sera également disponible dans une taille de 14 pouces qui ne pèse que 2,6 livres (1,2 kilogramme).

Il y a aussi un Galaxy Book 3 Pro 360 deux-en-un de 16 pouces, ce qui est grand pour un deux-en-un, mais comme il est livré avec l’un des excellents S Pen de Samsung, vous aurez beaucoup d’espace pour dessiner ou prendre des notes, et cela fera un joli tableau blanc numérique pour les réunions. Et encore une fois, toutes les fonctionnalités telles que la webcam haute résolution, l’assortiment de ports et les haut-parleurs quadruples de l’Ultra sont également présentes. C’est également le seul modèle à proposer le sans fil 5G en option.

De plus, tout comme les précédents Galaxy Books, les nouveaux ordinateurs portables Ultra et Pro sont conçus pour fonctionner avec d’autres appareils Galaxy. Des choses comme l’envoi de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur portable sont faciles. Vous pouvez, par exemple, commencer à travailler sur un fichier sur votre téléphone Galaxy et terminer sur le Galaxy Book. Ou vous pouvez utiliser un Galaxy Tab S8 comme écran externe sans fil pour étendre l’écran de l’ordinateur portable. Vos Galaxy Buds peuvent également basculer automatiquement entre les appareils. Cette couche supplémentaire d’interopérabilité est quelque chose qu’Apple fait bien avec ses iPhones, iPads et MacBooks, et Samsung rattrape rapidement son retard avec l’aide d’Intel et de Microsoft. Ces ordinateurs portables bénéficient également d’une sécurité de niveau entreprise, car ils répondent Configuration PC sécurisée de Microsoft.

Il y a une chose que Samsung a conservée comme les générations précédentes et c’est l’aspect général. Ils sont beaux et propres, bien qu’un peu ternes, surtout par rapport aux téléphones de Samsung, qui sont disponibles en plusieurs couleurs – ceux-ci sont en graphite ou beige. La qualité de construction est cependant améliorée. Ils sont plus robustes, plus rigides et plus solides, ce qui est certainement un plus même s’ils sont un peu plus lourds à cause de cela.

Les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book 3 Ultra et Pro et Pro 360 sont disponibles en précommande dès maintenant sur le site de Samsung et les modèles Pro devraient commencer à être expédiés le 17 février.