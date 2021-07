La série féminine américaine de 44 matchs sans défaite a été interrompue par la Suède aux Jeux olympiques de Tokyo

Les États-Unis, quadruples champions olympiques, ont subi une première défaite en 45 matches mercredi alors qu’ils s’inclinaient 3-0 contre la Suède lors de leur match d’ouverture du tournoi de football féminin à Tokyo.

Stina Blackstenius a marqué deux fois et Lina Hurtig a ajouté un troisième but pour donner aux médaillés d’argent de 2016 la Suède un début de rêve pour leur campagne du Groupe G dans un stade de Tokyo dépourvu de supporters en raison des restrictions de Covid-19.

Les États-Unis, qui affronteront la Nouvelle-Zélande et l’Australie lors de leurs deux prochains matches de groupe, n’avaient pas perdu depuis leur défaite 3-1 contre la France lors d’un match amical en janvier 2019.

Ce n’était que la deuxième défaite en 90 minutes pour les États-Unis aux Jeux olympiques. Ils ont été battus lors de leur premier match du tournoi 2008, mais ont tout de même remporté l’or à Pékin.

La Suède a brisé les espoirs des États-Unis lors d’une séance de tirs au but en quart de finale à Rio il y a cinq ans, une sortie amère qui a servi de moteur à la course des Américains vers un quatrième titre de Coupe du monde en 2019.

La capitaine américaine Becky Sauerbrunn a qualifié la défaite au Brésil de « l’un des pires résultats » de l’équipe nationale lors d’un tournoi international.

Les États-Unis avaient remporté 22 des 23 matchs depuis que Vlatko Andonovski a remplacé Jill Ellis en tant qu’entraîneur en octobre 2019, avec un match nul 1-1 contre les Suédois en avril, le seul défaut.

Andonovski a sélectionné 17 des joueurs de l’équipe gagnante de la Coupe du monde pour son premier tournoi majeur, mais il a choisi de lancer Megan Rapinoe sur le banc alors que Tobin Heath participait à ses quatrièmes Jeux olympiques.

La Suède, qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde il y a deux ans, a menacé tôt et souvent en première mi-temps où elle a complètement dominé des États-Unis étonnamment maîtrisés.

Alyssa Naeher s’est retournée derrière un effort vif de Fridolina Rolfo, et Blackstenius aurait dû faire beaucoup mieux en tirant directement sur le gardien américain à la suite d’une passe malavisée de Crystal Dunn.

Naeher a effectué d’autres arrêts pour repousser Kosovare Asllani et Rolfo, mais la Suède a pris une avance méritée à la 25e minute lorsque Blackstenius a battu Abby Dahlkemper sur un centre de Sofia Jakobsson pour diriger une tête coupante.

Jonna Andersson a de nouveau testé Naeher avec une tentative de tranchage à distance, tandis que Blackstenius hésitait et perdait une occasion en or de doubler l’avance.

Rose Lavelle, l’une des stars de la Coupe du monde 2019, s’est dirigée contre le poteau à la fin de la première mi-temps – un échec crucial alors que la Suède a porté le score à 2-0 peu après la pause.

Carli Lloyd et Julie Ertz ont remplacé Alex Morgan et Sam Mewis à la mi-temps, mais les États-Unis ont pris du retard lorsque Blackstenius a poignardé le toit du filet après que la tête d’Amanda Ilestedt ait rebondi sur le montant.

Rapinoe a remplacé Heath pour la dernière demi-heure et a presque mis Christen Press en place pour retirer un but, l’ancienne joueuse de Manchester United frappant le poteau avec le but à sa merci.

La Suède a assuré qu’il n’y aurait aucun retour pour les États-Unis alors que le remplaçant Hurtig s’est levé pour hocher la tête dans une livraison de Hanna Glas à 18 minutes de la fin pour condamner les Américains à une humiliante défaite.

