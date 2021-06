La série F d’Oppo compte désormais 10 millions d’utilisateurs, F19 et F19 Pro obtiennent de nouvelles variantes de couleur

Oppo a annoncé aujourd’hui que sa famille de séries F compte désormais 10 millions de personnes, et pour célébrer cette étape importante, la société a lancé les F19 et F19 Pro dans les couleurs Space Silver et Fantastic Purple en Inde, respectivement.

Oppo F19 Pro de couleur violet fantastique

Oppo a également annoncé des offres et des offres sur ses produits pour les clients. Du 16 juin 2021 au 30 juin 2021, les clients qui achètent le F19 bénéficieront d’une remise de 1 000 INR (14 $/11 €), tandis que les utilisateurs existants bénéficieront d’une garantie de double protection gratuite sur l’achat de smartphones de la série F19.

Et si vous achetez un smartphone de la série F avec des cartes bancaires HDFC, vous pouvez obtenir un remboursement allant jusqu’à 2 000 INR (28 $/22 €), tandis que ceux qui paient via Paytm ont droit à un remboursement de 11%.

De plus, les écouteurs Oppo Band Style et Enco W51 TWS sont également à prix réduit jusqu’au 30 juin 2021, et vous pouvez les acheter pour 2 499 INR (35 $/30 €) et 3 999 INR (55 $/45 €), respectivement.

Vous pouvez dirige par ici pour plus d’offres sur les produits Oppo.