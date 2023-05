La série documentaire préférée des fans tirée des écrans lors du dernier bouleversement du programme télévisé

Une série documentaire préférée des FAN a été retirée des écrans lors du dernier remaniement du programme télévisé.

Natural History Museum: World of Wonder a été retiré des horaires de Channel 5.

Muséum d'histoire naturelle : les diffusions programmées de World of Wonder le vendredi 24 mai et la semaine suivante, le 31 mai, ont été supprimées

Le spectacle était destiné à amener les téléspectateurs dans les coulisses du musée, situé à Londres.

Au cours de la série, les nombreuses équipes qui travaillent dans le bâtiment emblématique devaient donner un aperçu de leur travail.

Cependant, dans un mouvement qui laissera les fans dévastés, le spectacle ne se déroulera pas comme prévu.

Ses diffusions prévues le vendredi 24 mai et la semaine suivante, le 31 mai, ont été supprimées.

Au lieu de cela, le spectacle a été remplacé par des répétitions d’ Ambulance Code Red .

The Sun Online a contacté Channel 5.

Les deux premiers épisodes de la nouvelle série ont été diffusés comme prévu, le dernier étant diffusé hier soir.

Cela survient après que les épisodes du redémarrage des années 90, Challenge Anneka, ont été supprimés du calendrier en mars.

Dans un communiqué publié au Sun, le diffuseur a déclaré: « Le premier épisode de Challenge Anneka a été apprécié par 1,25 million / 10% de téléspectateurs, mais les samedis soirs sont toujours très compétitifs, surtout à cette période de l’année.

« La réaction du public et de la critique au retour de Challenge Anneka a été incroyable et nous avons décidé de préserver les deux spectacles restants et de les reprogrammer bientôt. »

L’un des épisodes restants a été diffusé lundi soir ce qui a ravi les fans.

Le spectacle a été remplacé par des répétitions d' Ambulance Code Red